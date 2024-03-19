Режим ЧС ввели в Амурской области после обвала на руднике

Спасатели МЧС России нашли второго туриста, которого накрыла лавина в районе перевала Красноармейский на Камчатке. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, мужчина обнаружен без чувств», - отметили в сообщении.

Группировка спасателей и волонтеров из 40 человек на лыжах и снегоходах добралась до места происшествия и занялась поисками.

Спасшиеся туристы спустились ниже места происшествия и разбили лагерь. Они находятся на постоянной связи со спасателями. Решается вопрос об их эвакуации.

В районе перевала под лавину попали 11 туристов, из них двое не смогли выбраться из снежного плена. По предварительной информации, одна пострадавшая погибла.

В тургруппу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам. Руководителем был Алексей Чепуштанов - профессионал, который водит туристов несколько лет.