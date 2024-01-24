Режим ЧС объявили в Сахалинской области из-за усиления циклона
Режим ЧС ввели на всей территории Сахалинской области. Из-за усиления циклона и снегопадов временно остановили работу общественного транспорта. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что из-за метели возникли проблемы на дорогах, поэтому для их расчистки власти задействовали имеющуюся технику.
«Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона», - указал губернатор.
Лимаренко обратился к водителям и попросил их отложить поездки, так как легковой транспорт начинает буксовать и перегораживает движение. Он также попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из-за непогоды.
«Это необходимо, чтобы разгрузить дороги и бросить все силы на их расчистку», - пояснил губернатор.
Ранее из-за метели закрыли пермский аэропорт Большое Савино. В результате непогоды коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой снизился, поэтому воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять рейсы.