Режим ЧС объявили в пострадавших из-за урагана районах Карачаево-Черкесии

Он рассказал, что специалисты проводят восстановительные работы, правительство выделило на эти цели дополнительные средства из резервного фонда. Темрезов подчеркнул, что муниципальные комиссии осмотрят все поврежденные социальные объекты, а также коммунальные системы, кровли многоквартирных домов и домовладений.

«На данный момент восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах», - указал глава республики.

По его словам, все дорожные, аварийные и коммунальные службы привели в режим усиленной работы.

Ранее в Карачаево-Черкесии из-за упавшего на машину дерева погиб человек. В результате обрушившегося на регион урагана также пострадали три местных жителя.