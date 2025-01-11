Режим ЧС из-за выбросов мазута ввели на западе Крыма

«Ситуация неприятная, но контролируемая», - написал он.

Дудинов рассказал, что обсудил план действий с коллегами. По его словам, специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. Глава администрации района также подтвердил, что сегодня для расчистки берега выйдут еще примерно 100 волонтеров. Уборка будет проходить на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

Ранее разлив мазута произошел в районе кормы «Волгонефть 239» в Керченском проливе. Площадь пятна составила примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Для уборки на место ЧП направили пять кораблей с оборудованием и специальной техникой. Водолазы приступили к осмотру затонувшего танкера.