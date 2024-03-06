Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве после пожара на ТЭЦ

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной», - сообщил он.

Владислав Ховалыг сообщил, что после ликвидации возгорания на территории предприятия начали разборку и проливку конструкций. После спасателей к работе подключится аварийно-восстановительная бригада, задача которой - проверить сети и котлоагрегаты, повысить давление и запустить оборудование. Глава региона заявил, что в случае необходимости коммунальщики задействуют резервные источники.

Теплоподачу в Шагонаре, по его информации, приостановили. Примерно треть горожан, четыре тысячи человек, жили в подключенных к центральному отоплению 62 многоквартирных и 216 частных домах.

Администрация Улуг-Хемского района сообщила, что котельную запустят к вечеру 6 марта. Чиновники заявили, что на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, но котлы уцелели. Последствия ЧП сняли на видео.