Резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона

Читайте нас в:

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет», - подчеркнул он.

Нефтебаза расположена в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. На месте ЧП работают силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В регионе приняли все меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

О пожаре на нефтебазе также сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 06:00 возгорание на объекте в пгт Энем Тахтамукайского района, по его данным, полностью ликвидировали. Огонь успел охватить около 400 квадратных метров.

«Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», - заключил он.