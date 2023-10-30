Резервуар взорвался на газовой заправке у аэропорта Шереметьево в Москве
В Москве на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево взорвался резервуар. На место прибыли пожарные, сообщили "360" в пресс-службе МЧС по Московской области.
В Москве на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево взорвался резервуар. На место прибыли пожарные, сообщили \"360\" в пресс-службе МЧС по Московской области.
Утром 30 октября очевидцы слышали два взрыва. По данным спасателей, в Химках на Международном шоссе на автозаправке загорелись газгольдер и две машины. В результате пожара пострадали два человека. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя на площади 60 квадратных метрах.
Причины и обстоятельства возникновения пожара установят специалисты.
Ранее тело мужчины обнаружили при тушении пожара в доме в деревне Пучково в Новой Москве.