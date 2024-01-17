17 января 2024, 18:35

Рейсовый автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге

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Рейсовый автобус столкнулся со столбом в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, авария произошла около 16:22 (мск), рядом с домом № 107 по Светлановскому проспекту.

«По неустановленной причине водитель автобуса врезался в столб. Несколько пассажиров получили травмы. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия», - заявили в пресс-службе.

Комитет здравоохранения в Санкт-Петербургу уточнил в Telegram-канале , что травмы получили пять человек.

«Их в разной степени тяжести доставили в стационары. Одной из пострадавших стала беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр», - отметили в комитете.

Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
17 января 2024, 19:07
Металлический склад загорелся в Новой Москве
Global Look Press
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Металлический склад загорелся в поселении Сосенское в Новой Москве. Есть угроза распространения огня на другие здания, сообщил источник «360».

По его информации, общая площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. В помещении обрушилась кровля.

На данный момент спасатели используют четыре ствола, два из которых применяют на тушение, а еще два - на защиту.

На территории здания произошло загорание картона, складируемой продукции и автозапчастей. Информации о пострадавших не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств пожара.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе в Шахтах.

Пожары Москва
17 января 2024, 19:01
Подмосковная школьница вонзила нож в грудь маленького брата
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Потасовка между 14-летней девочкой и ее девятилетним братом в Балашихе едва не закончилось гибелью последнего, школьница метким броском вонзила нож ему в грудь. Об этом «360» сообщил их отец Федор.

По его словам, между детьми периодически вспыхивали конфликты, но до поножовщины еще не доходило.

«Насколько я понял со слов сына, сестра кинула в него нож. Они постоянно дурковали, но чтобы ножами - я такого не замечал. Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться - нет», - сказал отец.

Мужчина отметил, что сейчас сын находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

«Сейчас его перевезут „вертушкой“ в московский медицинский центр. Будет шов 10 миллиметров, а так вроде все нормально», - добавил он.

В Башкирии ученик школы на перемене между уроками ударил другого школьница в живот ножом-мультитулом. Медики обработали рану пострадавшему и отправили его на амбулаторное лечение.

Дети Больницы Балашиха
17 января 2024, 15:45
Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области
Global Look Press
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Вертолет совершил аварийную посадку на участке федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина», проходящем около Севского района Брянской области. Повреждения получила линия электропередач, питающая сразу четыре района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.

По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.

Вертолеты Электричество Дороги
17 января 2024, 15:31
Младенец умер в Прокопьевске после падения во время игры
РИА «Новости»
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Девятимесячный младенец умер в Кемеровской области из-за травмы головы. Смерть наступила через три дня после происшествия, которую мать ребенка сначала не придала значения, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, семья, где погиб мальчик, живет в Прокопьевске. Известно, что 12 января ребенок играл с игрушками, но упал и ударился головой. Мать решила, что с сыном все будет в порядке, к врачам не обращаться не стала.

Через два дня состояние ребенка ухудшилось, у него поднялась температура до 37,5. Мама дала ему нурофен и положила спать. Ночью мальчик проснулся и стал сильно плакать, тогда ему уже вызвали скорую. Но прибывшие врачи ничем не смогли помочь младенцу, лишь констатировав его смерть.

Судмедэкспертиза показала, что причиной гибели мальчика стала черепно-мозговая травма, которую он получил несколько дней назад. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, отметил собеседник Shot.

По его словам, правоохранители проверяют версию о том, что ребенку могли нанести травму умышленно.

Дети Полиция

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