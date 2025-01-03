Рейсовый автобус попал в ДТП в Тюменской области

Авария произошла на дороге регионального значения Тюмень - Салаирка, рядом с границей Свердловской области. Рейсовый КамАЗ во время обильного снегопада на затяжном повороте зацепил снежный вал, съехал в кювет и завалился на бок.

В автобусе находились четыре пассажира и водитель, все они получили травмы. Среди пострадавших - женщины 53 и 68 лет, 53-летние мужчины-близнецы, а также 61-летний водитель автобуса.

У всех пострадавших ушибы, у водителя - травма плеча, а у одной из женщин - травма таза. В ведомстве отметили, что автодорогу после аварии дополнительно обработали противоголедными материалами.

Днем ранее два ребенка погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму.