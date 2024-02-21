Ранее рейс Санкт-Петербург - Хургада развернули в аэропорт Пулково спустя считанные минуты после взлета. Причиной тому послужили две пьяные петербурженки, которые матерились и вели себя вызывающе.

«Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве», - говорится в сообщении.

Один из очевидцев отметил, что семейную пару уже наказали. У них двое детей.

Telegram-канал разместил видео с места событий. На кадрах видно, как правоохранители пытаются вывести из салона самолета мужчину. Однако тот отчаянно сопротивляется и задает вопрос: «Что такого я сделал?». Все это сопровождается детскими криками: «Папа, папа!».