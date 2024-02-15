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Рейс Красноярск - Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватно ведущей себя пассажирки. Об этом написал Telegram-канал «Борус. Люди».

Канал опубликовал видео, в котором сотрудники полиции высаживают пьяную девушку из самолета. Самолет должен был отправиться в 18:35, но из-за дебоширки вылет перенесли на 19:15.

Ранее вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух военнослужащих в зоне посадки. Конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое участников специальной военной операции устроили потасовку в телетрапе. Дебоширов разняли сотрудники транспортной полиции. Во время драки одному из военнослужащих сломали нос - его госпитализировали.

В понедельник, 12 февраля, опоздавший пассажир разбил стекло на стойке авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево из-за отказа в регистрации на рейс. Сотрудники полиции задержали мужчину.