15 февраля 2024, 04:44

Рейс Красноярск — Сочи задержали почти на час из-за буйной пассажирки

РИА «Новости»
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Рейс Красноярск — Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватно ведущей себя пассажирки. Об этом написал Telegram-канал «Борус. Люди».

Рейс Красноярск - Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватно ведущей себя пассажирки. Об этом написал Telegram-канал «Борус. Люди».

Канал опубликовал видео, в котором сотрудники полиции высаживают пьяную девушку из самолета. Самолет должен был отправиться в 18:35, но из-за дебоширки вылет перенесли на 19:15.

Ранее вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух военнослужащих в зоне посадки. Конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое участников специальной военной операции устроили потасовку в телетрапе. Дебоширов разняли сотрудники транспортной полиции. Во время драки одному из военнослужащих сломали нос - его госпитализировали.

В понедельник, 12 февраля, опоздавший пассажир разбил стекло на стойке авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево из-за отказа в регистрации на рейс. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Сочи Самолеты Полиция Красноярский край
15 февраля 2024, 03:10
Самолет задержали из-за драки двух военнослужащих в Шереметьево
РИА «Новости»
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Вылет рейса Москва — Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево. Двое военнослужащих, возвращавшихся в Хабаровск из зоны СВО, устроили потасовку в телетрапе.

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Разнять их смогли прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. В результате драки одному из участников сломали нос. Мужчину госпитализировали.

Самолет все же вылетел в Хабаровск, но с получасовой задержкой.

В конце января мужчина в военной форме устроил скандал на рейсе Москва - Челябинск. Пассажиры рассказали, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, обвиняя их в продажном поведении. После посадки мужчину передали полицейским.

Вылет рейса Москва - Хабаровск задержали на полчаса из-за драки двух участников специальной военной операции во время посадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Драки Военные Самолеты Мужчины Аэропорт Шереметьево Полиция Москва
15 февраля 2024, 03:00
Пропавших больше года назад в Карелии девушку и ребенка стали искать на Урале
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге разыскивают девушку и ребенка, которые пропали в Республике Карелия. Об их исчезновении стало известно 23 декабря 2022 года, сообщил E1.RU.

По предварительным данным, 29-летняя жительница Петрозаводска и семилетний ребенок вышли из дома и больше их никто не видел. Родственники пропавших пытались найти их своими силами, но безрезультатно.

Тогда им понадобилась помощь поисковиков и полиции. Поиски продолжаются в течении двух лет. Также изучаются версии переезда девушка и ребенка в другие регионы.

У мальчика рост 110 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Рост девушки - около 155 сантиметров. Во что она была одета неизвестно.

В январе в Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Школьницы перестали выходить на связь с родителями после того, как ушли на прогулку.

Урал Дети Волонтеры Екатеринбург Полиция
15 февраля 2024, 02:32
«Сломала доску». Российская сноубордистка Шамбер упала со скалы в Сочи
Freepik
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Российская сноубордистка, чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер упала с большой высоты и ударилась о камни на турнире Freeride World Tour Qualifier на «Розе Хутор» в Сочи. Спортсменка чудом не пострадала. Об этом она сама рассказала «Известиям».

«Допустила ошибку, стратегическую. То есть нельзя было прыгать тот дроп над скальником. Но почему-то я все-таки решилась его сделать. Я, как тренер, уже себя отругала за это. Я упала. В итоге сломала доску, но, как ни странно, я даже не ушиблась», - призналась сноубордистка.

Ранее видео падения опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как сноубордистка спрыгивает со скалы и неудачно приземляется на склон. Девушка падает, ее несет вниз и несколько раз переворачивает. В одном месте она уходит в свободное падение, в другом врезается в торчащие из снега камни. Но в конце падения она снова встает на доску, показывает, что все в порядке и продолжает спуск.

Три года назад сноубордистка Ольга Крылова провалилась в глубокий сугроб при спуске со склона на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Спортсменка оказалась в снежной ловушке глубиной два с половиной метра. Из снежного плена ее вытащил муж вместе с другими спортсменами.

Спортсмены Сочи Россия
15 февраля 2024, 01:56
Подросток прыгнул в сугроб с пятого этажа в ХМАО
РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток ради лайков в соцсетях спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто. Видео с трюком опубликовали в Telegram-канале 112.

Подросток выполнил опасный для жизни трюк в городе Мегионе. Его полет снял на камеру друг. На кадрах видно, что после приземления мальчик спокойно встал на ноги.

После того, как ролик опубликовали в соцсетях взбодрился не только подросток, но и полицейские, которые занялись установлением его личности.

«Парня поставят на профилактический учет и, в присутствии родителей, проведут беседу о вреде прыжков с пятого этажа», - уточнил канал.

Ранее полицейские в Казани задержали подростка с ружьем , который направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». По его словам, он собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

ХМАО Дети

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