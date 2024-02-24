24 февраля 2024, 13:38

Рейс из Петербурга задержали и-за сообщения о бомбе у беременной пассажирки

РИА «Новости»
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Сотрудники аэропорта Пулково получили телефонный звонок о подозрительном предмете в багаже одной из пассажирок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

Из-за сообщения всех пассажиров одного из рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» эвакуировали с борта. Самолет осмотрели кинологи, но не нашли никаких подозрительных предметов.

По информации издания, в кол-центр позвонил муж одной из пассажирок, который поссорился с ней. Беременная женщина решила улететь домой к родителям в Таджикистан, и эта новость вывела мужчину из себя.

Рейс в Худжанд задержали на шесть часов. Пассажирам раздали еду и питье, а утром лайнер благополучно вылетел в Таджикистан. Мужчине, «заминировавшему» багаж супруги, может грозить до трех лет ограничения свободы за ложное сообщение об акте терроризма, добавили авторы статьи.

За день до этого в аэропорт Шереметьево один из пассажиров попытался пронести муляж гранаты, сообщил «Петербургский дневник». На место прибыли взрывотехники, но предмет оказался безобидным сувениром.

Ранее в Москве задержали самолет , вылетавший в Коломбо. Сбой в расписании произошел из-за нетрезвых пассажиров, которых сотрудникам аэропорта пришлось вывести с борта.

Терроризм Самолеты Таджикистан
24 февраля 2024, 13:11
Жители Академического района в Екатеринбурге остались без электричества
РИА «Новости»
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В некоторых дома и магазинах Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Причиной отключения стал технологический сбой, сообщил Ura.ru.

«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании», - уточнили журналистам представители «Россети Урал».

Специалисты добавили, что на место уже прибыли бригады и начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Работы займут не больше двух часов, пообещали энергетики.

Ura.ru пояснил, что света нет в домах, расположенных на улицах Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.

Позже в компании сообщили изданию о полном восстановлении электроснабжения.

Ранее специалисты газовой службы не обнаружили утечки газа в квартире , в которой погибла екатеринбургская зоозащитница. Тела Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери нашли накануне.

Электричество Екатеринбург Коммунальные аварии
24 февраля 2024, 11:14
СК начал проверку после гибели двух женщин в пожаре на севере Москвы
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Правоохранители организовали доследственную проверку после смертельного пожара на севере Москвы. Вскоре назначат экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в субботу утром на улице Академика Ильюшина загорелась квартира. На пепелище пожарные нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Сейчас следователи работают на месте ЧП, осматривают сгоревшее жилище и устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара.

Источник «360» уточнил, что очаг возгорания находился на кухне в двухкомнатной квартире, огонь быстро охватил мебель, а дым распространился по всему помещению. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли дверь - квартира была сильно захламленной.

Пожары Москва
24 февраля 2024, 10:24
Получивший серьезные ожоги москвич отказался от медпомощи и умер
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Житель Москвы, случайно облившись кипятком, получил серьезные ожоги. Однако от помощи медиков он отказался, а спустя шесть дней умер, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 64-летний пенсионер в квартире на Федоскинской улице, находясь на кухне, случайно вылил на себя кипяток.

Сожительница почти неделю уговаривала мужчину обратиться к врачам, но тот отказывался. Через шесть дней, когда пенсионеру стало совсем плохо, женщина вызвала скорую помощь.

Медики забрали пострадавшего в больницу, где ему диагностировали ожоги III степени, что означает некроз слоев кожи. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Сейчас его тело направили судмедэкспертам.

На днях в Москве нетрезвый мужчина захотел принять ванну и переборщил с горячей водой. Он попытался выбраться, но не смог. В итоге москвич получил сильные ожоги, а позже скончался в больнице.

Москва
24 февраля 2024, 10:01
Утечки газа в квартире екатеринбургской зоозащитницы не было
Freepik
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Газовики не нашли утечки газа в квартире погибшей зоозащитницы в Екатеринбурге. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов - падения давления не зафиксировано», - рассказали представители «Екатеринбурггаза».

Зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь погибли в собственной квартире. По одной из версий, причиной их смерти могла быть утечка газа. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

Однако, как уточнили в газовой службе, утечки в помещении не было. Специалисты проверили кухню и смежные помещения.

«Версия ряда СМИ об утечке природного газа несостоятельна», - указали в компании.

Ранее в селе в Ингушетии в доме произошел взрыв газа, в здании выбило оконные и дверные проемы. Пострадали два человека, их срочно отправили в больницу. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах.

Больницы Газ Взрывы Екатеринбург

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