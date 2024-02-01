01 февраля 2024, 13:58

Рейс из Перми в Сочи задержали на полчаса из-за авиадебошира

РИА «Новости»
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В Перми пьяный пассажир самолета устроил скандал перед вылетом в Сочи. Во время задержания он угрожал полицейскому. Хулигана скрутили, рейс задержали на полчаса, сообщил «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов.

«Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», - сказал он.

Кузнецов подтвердил информацию из интернета. Другие пассажиры, по словам пресс-секретаря, в порядке.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вылетал в Сочи. Во время посадки один из пассажиров, по словам очевидцев, стал вести себя неадекватно. Пьяный мужчина ругался и не реагировал на замечания бортпроводников. Беседа с командиром воздушного судна тоже не помогла, и экипаж вызвал наряд полиции. В соцсетях появилась запись его разговора с правоохранителем.

«Я тебе говорю, я тебя сейчас вырублю!» - заявил хулиган.

Мужчина сопротивлялся около пяти минут, пока другой пассажир не помог полицейскому вывести его из салона. Судя по информации онлайн-табло аэропорта Перми, самолет вылетел в Сочи в 05:47 - на 37 минут позже расписания.

В аэропорту Улан-Удэ 30 января прервали рейс в Москву. Командир воздушного судна на этапе разгона заметил техническую неисправность. Пассажиров вернули в здание аэровокзала.

Авиация Пермь Туризм Сочи Самолеты
01 февраля 2024, 13:49
Пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за звонков мошенников
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники принудили 85-летнего пенсионера продать квартиру и машину. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, пенсионер продал квартиру и машину в попытке «спасти» свое имущество от совершения незаконной сделки. Ему позвонил лже-следователь и рассказал, что кто-то пытается снять деньги с его счета, а его квартира на улице Авангардная попала в «черный список» риэлторов, так как с ней планируют совершить мошенническую сделку.

«Звонили в течение месяца, по шесть-восемь раз в день», - рассказал обманутый мужчина.

Для спасения сбережений пенсионеру предложили перевести их в «резервную ячейку», а для безопасности недвижимости сказали «формально» продать квартиру, чтобы сменить ее кадастровый номер. Обманутые пожилые супруги выписались из своего жилья, продали квартиру и через курьера передали мошенникам девять миллионов рублей.

Преступники также убедили москвича продать автомобиль, чтобы избежать его угона. Полученные полмиллиона и оставшиеся от продажи квартиры 200 тысяч рублей он также передал аферистам. Затем пожилую пару убедили покинуть квартиру, оставив ключ под ковриком.

Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Ранее мошенники обманули дочь актрисы Валентины Талызиной на 2,2 миллиона рублей. Они предложили ей заработать на валютных торгах.

Пенсионеры Мошенничество Москва
01 февраля 2024, 12:35
Акт расследования крушения Ил-76 составили после расшифровки бортовых самописцев
Global Look Press
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Специалисты подготовили акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области. Документ они составили после расшифровки бортовых самописцев, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что собранные материалы направили членам комиссии для ознакомления.

Военный транспортник потерпел крушение в небе над Белгородской областью 24 января. Самолет, в котором везли 65 украинских пленных, сбили ВСУ. Все находившиеся на борту люди, в том числе шесть членов экипажа и сопровождавшие борт три офицера, погибли.

Бортмеханик Сергей Житенев перед вылетом отослал жене сообщение, завершив его словами «такая работа».

Президент России Владимир Путин 31 января отмечал, что Ил-76 сбили при помощи американского комплекса Patriot. Он подчеркнул, что это подтвердили результаты экспертизы. Глава государства обратил внимание, что российская сторона настаивает на международном расследовании катастрофы.

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
01 февраля 2024, 12:15
Самолеты столкнулись на взлетной полосе в Японии
Global Look Press
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На взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого 1 февраля столкнулись два пассажирских лайнера. Из-за ЧП отменили 10 перелетов, сообщило агентство Kyodo.

Оба самолета принадлежали авиакомпании All Nippon Airways. Они столкнулись друг с другом около 10:10 (04:10 по московскому времени) во время маневрирования на взлетно-посадочной полосе для внутренних рейсов.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но сбилось расписание - из-за столкновения пришлось отменить 10 рейсов. Началось расследование.

Похожий случай произошел 16 января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо. Самолет авиакомпании Korean Air , вылетавший в Сеул, врезался в лайнер Cathay Pacific, который находился на стоянке после рейса из Гонконга. Аварию связали с сильным снегопадом.

Авиация Япония Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2024, 12:06
Пенсионерка подожгла релейный шкаф на ж/д в Курске по задаче украинских кураторов
РИА «Новости»
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Пенсионерка в Курске устроила поджог на железнодорожной станции по указанию украинских спецслужб. При этом женщина считала, что сотрудничает с российскими кураторами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сначала 68-летнюю пенсионерку развели на деньги. Неизвестные по телефону сообщили, что мошенники пытаются обокрасть ее. Женщина перевела злоумышленникам 318 тысяч рублей в надежде сберечь средства.

Через несколько дней с ней на связь вышли лже-сотрудники Федеральной службы безопасности. Они поставили перед пенсионеркой задачу - приехать на перегон станций Курск - Свобода и уничтожить релейный шкаф. Мошенники убедили женщину в том, что он используется в качестве связного пункта украинских спецслужб.

Пенсионерка взяла пять литров бензина и литр моторного масла, села в машину и добралась до перегона. Там она облила горючей смесью шкаф и подожгла. Свою выполненную задачу женщина сняла на камеру и отправила «сотрудникам ФСБ».

Правоохранители вычислили личность поджигательницы и задержали ее. На данный момент специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

В декабре прошлого года правоохранители задержали юношей 17 и 18 лет. Их подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне Михнево-Усады в Подмосковье.

Уголовное дело Поджоги ФСБ Женщины

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