Рейс из Перми в Сочи задержали на полчаса из-за авиадебошира

«Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», - сказал он.

Кузнецов подтвердил информацию из интернета. Другие пассажиры, по словам пресс-секретаря, в порядке.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вылетал в Сочи. Во время посадки один из пассажиров, по словам очевидцев, стал вести себя неадекватно. Пьяный мужчина ругался и не реагировал на замечания бортпроводников. Беседа с командиром воздушного судна тоже не помогла, и экипаж вызвал наряд полиции. В соцсетях появилась запись его разговора с правоохранителем.

«Я тебе говорю, я тебя сейчас вырублю!» - заявил хулиган.

Мужчина сопротивлялся около пяти минут, пока другой пассажир не помог полицейскому вывести его из салона. Судя по информации онлайн-табло аэропорта Перми, самолет вылетел в Сочи в 05:47 - на 37 минут позже расписания.

В аэропорту Улан-Удэ 30 января прервали рейс в Москву. Командир воздушного судна на этапе разгона заметил техническую неисправность. Пассажиров вернули в здание аэровокзала.