Рейс из Москвы в Ереван задержали из-за сообщения о бомбе

Читайте нас в:

Самолет Boeing 737-800 должен был отправиться в столицу Армении в 14:30 24 марта. Однако борт задержался из-за слов 56-летней пассажирки о наличии бомбы в ее багаже.

По имеющимся данным, женщина обратилась к бортпроводнику с просьбой помочь ей выключить зависший смартфон. Стюард, занятый подготовкой к взлету, не отреагировал.

«А может быть, у меня в телефоне бомба?» - предположила пассажирка.

Эти слова испугали присутствующих. Экипаж принял решение отложить вылет и проверить ручную кладь женщины. Взрывное устройство они не обнаружили.

Самолет вылетел в Ереван, а пассажирка осталась в Москве. В аэропорт прибыли сотрудники полиции.

Виновница задержки рейса объяснила им, что обронила страшную фразу по неосторожности из-за стресса. Она была напугана недавним терактом в Crocus City Hall. Ее отпустили под обязательство о явке.