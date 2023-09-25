Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней

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Рейс перенесли на 27 сентября. Издание опубликовало видео из аэропорта. На нем видно, что недовольные пассажиры собрались в помещении и пытаются узнать информацию у сотрудника авиакомпании. Работник сообщил людям, что вылет не могут осуществить из-за неисправности воздушного судна.

По словам представителя перевозчика, люди могут дождаться вылета дома или снять номер в отеле. Пассажирам вернули багаж, некоторые путешественники послушались совета авиакомпании.

Сначала рейс перенесли на 25 сентября, позже отложили его еще на несколько дней.

Ранее российский турист две недели прожил в аэропорту Пхукета, потому что опоздал на свой рейс. У мужчины не оказалось денег на покупку нового авиабилета и ему пришлось ждать, пока мать сможет оплатить обратный путь.