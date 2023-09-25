Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Пассажиры авиакомпании «Икар» уже сутки ждут вылета из аэропорта Иркутска на тайский остров Пхукет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Рейс перенесли на 27 сентября. Издание опубликовало видео из аэропорта. На нем видно, что недовольные пассажиры собрались в помещении и пытаются узнать информацию у сотрудника авиакомпании. Работник сообщил людям, что вылет не могут осуществить из-за неисправности воздушного судна.
По словам представителя перевозчика, люди могут дождаться вылета дома или снять номер в отеле. Пассажирам вернули багаж, некоторые путешественники послушались совета авиакомпании.
Сначала рейс перенесли на 25 сентября, позже отложили его еще на несколько дней.
Ранее российский турист две недели прожил в аэропорту Пхукета, потому что опоздал на свой рейс. У мужчины не оказалось денег на покупку нового авиабилета и ему пришлось ждать, пока мать сможет оплатить обратный путь.