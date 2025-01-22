22 января 2025, 03:50

Рейс Гавана — Москва вылетел из кубинского аэропорта спустя более 32 часов задержки

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Самолет авиакомпании «Россия» с 250 россиянами на борту, следующий рейсом FV6850 Гавана — Москва, вылетел из кубинского аэропорта. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«Задержка рейса произошла изначально из-за технического дефекта, который был устранен», - рассказали в «России».

По словам представителей пресс-службы, после устранения технических неполадок, рейс пришлось задержать для того, чтобы обеспечить необходимый отдых экипажа в рамках норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов. Кроме этого, причиной задержки стало ожидание загрузки питания, которую своевременно не обеспечил аэропорт.

В авиакомпании также сообщили, что всем пассажирам предоставили проживание в отеле и питание на время ожидания вылета.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что власти согласились предоставить путешественникам номера в отелях только после того, как они установили палатки. По данным издания, туристы больше 30 часов провели в терминале, еду и воду им не давали.

Также издание MSK1.ru со ссылкой на одного из туристов сообщило, что питание в терминале, хотя и скудное, все же организовали.

Самолет авиакомпании «Россия» с 250 россиянами на борту, следующий рейсом FV6850 Гавана - Москва, вылетел из кубинского аэропорта. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

Еда Куба Отели Питание Самолеты Россия Авиакомпании
22 января 2025, 00:25
Пятерых вывели из пламени. Крупный пожар произошел в московской многоэтажке
РИА «Новости»
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Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Нагорной в Москве. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточнили в министерстве, пламя разгорелось в холле между квартирами на четвертом этаже. Огонь быстро перекинулся на жилые помещения.

Сообщение о происшествии поступило в столичный главк МЧС, на место оперативно прибыли спасатели. Огнеборцы вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом.

Также сотрудники министерства спасли пятерых жильцов. Их осматривают медики. Работы по тушению пожара продолжаются, открытое горение специалисты уже ликвидировали.

На месте происшествия работают 42 человека. Министерство привлекло к ликвидации возгорания 24 единицы техники.

Ранее один человек погиб при пожаре в бытовках на северо-востоке Москвы.

Спасатели Пожары Москва Квартиры
21 января 2025, 23:46
Нападавшие на жителей Белгорода девушки записали ролик с извинениями
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Девушки, которые избивали сверстников на улицах Белгорода, снимали это на видео и публиковали в соцсетях, принесли публичные извинения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России России по городу Белгороду.

На банду молодых хулиганок в своем Telegram-канале обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщив, что информацию о видеороликах девушек собирается направить в СК с просьбой провести проверку.

Как сообщили в белгородском УМВД, две девушки, которые снимали видео, уже привлекались к административной ответственности за нанесение побоев и мелкое хулиганство.

Белгородская полиция получила четыре сообщения об инцидентах с ними, которые произошли с июля 2023 года по декабрь 2024 года. По трем из них уже приняты процессуальные решения, а в отношении еще одного проводится проверка.

«Девушки уже принесли извинения белгородцам за совершение противоправных действий», - рассказали в ведомстве.

Подростки из Санкт-Петербурга ранее устроили целую серию нападений на жителей города, вооружившись перцовыми баллончиками и сигнальными пистолетами. Свои лица молодые люди трусливо прикрыли масками.

Интернет Соцсети Видео Россия Полиция Избиения Екатерина Мизулина
21 января 2025, 22:31
Поезд насмерть сбил человека на Каширском проезде в Москве
РИА «Новости»
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Поезд сбил человека на Каширском проезде на юге Москвы. ЧП произошло на платформе Варшавская по направлению в столицу, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, поезд сбил мужчину лет 25-30. Пострадавший не выжил. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Из-за ЧП временно остановили движение поездов, менее часа спустя поезда вернулись в штатный режим.

Вечером 21 января на МЦД произошел сбой, движение остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи. Задержку спровоцировал состав, остановившийся по техническим причинам.

В Ленобласти женщину, которая толкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд на станции Саблино, приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы. ЧП произошло в марте 2024 года.

Скорая помощь Мужчины Поезда Москва
21 января 2025, 21:34
Более 15 минут провисели вниз головой посетители аттракциона в «Острове мечты» в Москве
РИА «Новости»
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В парке развлечений «Остров мечты» в Москве сломался один из аттракционов. Об очевидцы сообщили авторам Telegram-канала «Москвач».

«Люди больше 15 минут провисели вниз головой», - рассказали посетители парка.

В июне прошлого года в парке уже случалось подобное ЧП. Дети застряли на аттракционе над землей и провели там более 40 минут, пока не приехали спасатели.

Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» произошли из-за скачка напряжения , сообщили в пресс-службе парка. Потребовалась перезагрузка системы, что заняло какое-то время. Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики.

Дети Парки Москва

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