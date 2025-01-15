15 января 2025, 05:30

Рейс «Аэрофлота» из Стамбула в Москву экстренно отменили перед взлетом

РИА «Новости»
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Вылет самолета «Аэрофлота» SU-2139 из Стамбула в Москву, который должен был отправиться в 02:00, экстренно отменили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Рейс „Аэрофлота“ экстренно отменили перед взлетом из Стамбула. У самолета выявили существенные технические неполадки», - уточнил канал.

Пассажиры узнали об отмене рейса перед самым взлетом. Их вывели из самолета и повезли получать багаж. Людям снова придется пройти паспортный контроль.

Сейчас пассажиров везут в гостиницу. Сначала им сообщили, что отмененный рейс, возможно, улетит в российскую столицу около 09:00, потом уточнили, что вылет перенесли на 16:30.

При этом неизвестно, произведут ли замену самолета или это будет тот же самый борт.

Сотрудники «Аэрофлота» объяснили отмену рейса тем, что у самолета выявили неполадки, не позволяющие произвести взлет.

Ранее россиян предупредили, что китайская авиакомпания China Southern отменит ежедневные рейсы из Москвы в Пекин до конца марта, при этом неизвестно, почему было принято это решение.

Турция Аэрофлот Самолеты Стамбул Москва
15 января 2025, 01:19
Мощный пожар охватил 1500 «квадратов» мебельного цеха в Дагестане
РИА «Новости»
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Мощное пламя охватило мебельный цех в дагестанском городе Хасавюрте, огнеборцы уже приступили к тушению пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 „квадратах“. Огонь перекинулся на жилой дом», - уточнили в ведомстве.

Кадры пожара опубликовали и в соцсетях. Пока информация о пострадавших, а также о причинах возгорания отсутствует.

Ранее в Можайске спасатели потушили пожар в одной из квартир многоквартирного дома в поселке медико-инструментального завода.

Кроме того, в Сыктывкаре сотрудники МЧС спасли и эвакуировали из охваченной огнем школы-интерната 15 детей.

Дагестан Пожары МЧС РФ Соцсети Видео Россия
14 января 2025, 23:49
Смертельная авария с автобусами случилась в Солнечногорске
Telegram
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В Солнечногорске один автобус столкнулся с тремя легковыми машинами, а второй врезался в него. Один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Смертельная авария произошла 14 января на 50-м километре трассы М-10 «Россия». King Long столкнулся с тремя авто, которые ехали в попутном направлении. Затем в остановившийся автобус въехал еще один. Успевшие выйти из транспорта люди попали под колеса. Один человек умер, еще один получил травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе ограничено, поэтому полиция посоветовала водителям выбрать другой маршрут.

В этот же день еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе. На 58-м километре столкнулись семь машин, из них две рухнули в кювет. Несмотря на это, медпомощь не потребовалась. На дороге образовался затор.

Солнечногорск ДТП ГИБДД Автобусы
14 января 2025, 22:46
Упавшая наледь убила женщину в Петрозаводске
Публичное достояние
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Жительница Петрозаводска погибла после того, как на нее с крыши школы упала наледь. Возбуждено уголовное дело по факту ее гибели, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

Снежная наледь упала с крыши школы № 6 на улице Советской, когда 55-летняя женщина выходила из здания.

«[Она] скончалась на месте от полученных телесных повреждений», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело. В школу прибыла оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают сотрудников школы и очевидцев. Причину гибели женщины установят в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Погибшая была сотрудником юридического колледжа, который находится в здании школы. После гибели женщины мэр города Инна Колыхматова обратилась к собственникам зданий и управляющим компаниям с просьбой очистить кровли и удалить сосульки, сообщило издание Daily Карелия.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина получил травму головы в результате падения наледи с крыши.

Смертность Уголовное дело Видео Женщины Следственный комитет России Республика Карелия
14 января 2025, 21:35
Более 500 человек эвакуировали из кинотеатра на западе Москвы
РИА «Новости»
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Кинотеатр «Синема Парк», расположенный на западе Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Из здания вывели более 500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Кинотеатр находится на Багратионовском проезде.

«В общий чат всех кинотеатров поступило сообщение 20 минут назад о том, что в кинотеатре „Синема Парк“ находится взрывчатка под сидением», - сообщил источник.

Дополнительной информации пока не поступало.

Ранее в столице возбудили уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Нижнекамск - Москва, который сообщил экипажу об угрозе взрыва. В ходе проверки пассажирского лайнера взрывчатку не обнаружили, дезинформатора задержали.

Кино Взрывы Эвакуации Москва

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