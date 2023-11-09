Ревнивый россиянин ударил ножом сожительницу в супермаркете

По данным авторов, свидетелями поножовщины стали остальные покупатели. Они и вызвали на место скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Нападение в магазине подтвердили в пресс-службе городского управления МВД, сообщило Ura.ru. В ведомстве сообщили, что на место прибыл экипаж полка ППС, который обезвредил и скрутил нападавшего.

«Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», - заявили в пресс-службе.

В магазине начали работать криминалисты. Они опросили свидетелей нападения и собрали важные улики для установления всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.