09 ноября 2023, 16:24

Ревнивый россиянин ударил ножом сожительницу в супермаркете

РИА «Новости»
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В приступе ревности житель Челябинска пришел выяснять отношения с подругой в местный супермаркет. Когда беседа переросла в скандал, мужчина схватился за нож и ударил сожительницу в позвоночник. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов, свидетелями поножовщины стали остальные покупатели. Они и вызвали на место скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Нападение в магазине подтвердили в пресс-службе городского управления МВД, сообщило Ura.ru. В ведомстве сообщили, что на место прибыл экипаж полка ППС, который обезвредил и скрутил нападавшего.

«Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», - заявили в пресс-службе.

В магазине начали работать криминалисты. Они опросили свидетелей нападения и собрали важные улики для установления всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Урал МВД РФ Магазины Поножовщины
09 ноября 2023, 17:06
Россиянка упала на нож из-за бегавшего под ногами кота
РИА «Новости»
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Домашний кот из Санкт-Петербурга чуть не стал причиной гибели своей молодой хозяйки. Питомец путался под ногами у девушки, которая держала в руках нож для готовки. Потеряв равновесие, она упала животом прямо на лезвие. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, пострадавшую с проникающим ранением живота доставили в реанимацию Александровской больницы. Врачам девушка рассказала, что пришла домой после ночной смены.

После скандала со своим возлюбленным она утешила себя тремя бутылками пива на голодный желудок и решила приготовить ужин. Взяв нож, споткнулась о кота и упала на лезвие. Писать заявление девушка не стала, заявив, что в случившемся виновата сама.

Смертельную опасность для владельцев домашних животных представляют не только коты и собственная невнимательность. В 2018 году саратовский охотник погиб от выстрела в живот, потому что его собака случайно нажала лапой на спусковой крючок. Но здесь сам владелец допустил серьезную ошибку: направил ствол на себя, а прикладом уперся в землю.

Санкт-Петербург Коты Поножовщины
09 ноября 2023, 12:35
Американец попытался вывезти из России редкого котенка
Telergam-канал «Мослента»
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Гражданин США пытался по фальшивым документам перевезти трехмесячного кота породы сервал. Его задержали таможенники аэропорта Домодедово, сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, по документам редкий детеныш проходил как обычная домашняя кошка породы египетская мау. Однако он привлек внимание таможенников аэропорта Домодедово. Животное передали экспертам, которые установили редкость породы, охраняемой Конвенцией СИТЕС, и установили факт занесения его в международную Красную книгу.

Маленького хищника собирались доставить в Нью-Йорк через Турцию. На мужчину завели административные дела. Редкого кота передали в центр передержки диких животных в Подмосковье. Его обеспечили необходимым уходом и питанием.

В мае этого года Госветслужба пресекла несанкционированную торговлю птицей в Подмосковье. Подобные случаи зафиксировали в Истре и Одинцове.

На двух точках продажи планировали реализовать около сотни живых кур. В обоих случаях продажа осуществлялась при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и документов, подтверждающих проведение обязательных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Таможня Аэропорт Домодедово Коты Москва 2023
09 ноября 2023, 11:31
Подрыв магистрального нефтепровода предотвратили в Ленобласти
РИА «Новости»
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Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.

Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль - Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, преступники использовали самодельное взрывное устройство. Они даже успели прикрепить его на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта.

СВУ вовремя обнаружили и вызвали на место правоохранителей. Специалисты установили, что подозрительный предмет действительно является самодельной взрывчаткой. Устройство обезвредили. Проверка по факту случившегося продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник Shot.

Официально данные о предотвращенном подрыве магистрального нефтепровода в Ленобласти пока не подтверждали.

Взрывы Полиция
09 ноября 2023, 11:04
Грузовик загорелся на 19-м километре Киевского шоссе
РИА «Новости»
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На 19-м километре Киевского шоссе напротив владения 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них загорелся после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), передал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о пострадавших нет. Движение в сторону области затруднено из-за ДТП.

Во вторник, 7 ноября, другой грузовик стал виновником аварии и смерти пешехода. На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) он наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом человека.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы

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