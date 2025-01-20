Ревнивый муж попытался утопиться в машине вместе с женой, но увяз в песке

Очевидцы ночью 15 января вызвали полицию на пляж в провинции Районг, где мужчина по имени Бом попытался съехать на машине в воду. Автомобиль застрял в песке. После этого водитель вышел из салона и бросился в океан. За ним побежали две женщины по имени Боу и Канокван, которые тоже находились в салоне. Перед этим свидетели слышали, как троица выясняла отношения. У автомобиля даже нашли клок женских волос.

Затем мужчину и двух женщин заметили на волнорезе, где они продолжали спорить. Оказалось, что Бом заподозрил свою супругу в неверности, а подруга жены попыталась помирить их. Разъяренный мужчина хотел утопить машину вместе с супругой и ее приятельницей.

После случившегося всех троих госпитализировали для обследования. Конфликт уладили.

Сотрудники полиции ранее задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве бывшей возлюбленной в Солнечногорске.