Ревнивец из Венгрии протащил за машиной связанную проводом подругу

Пара встречалась с ноября 2022 года. Мужчина часто устраивал скандалы из-за патологической ревности и однажды зашел слишком далеко. Сначала он несколько раз ударил подругу, связал проводом от удлинителя, привязал к машине и нажал на газ. Некоторое время она поспевала за авто, но потом упала, и партнер несколько метров тащил ее по грунтовой дороге.

Позже дома насильник заставил женщину лечь в ванну и окунул с головой в холодную воду. Затем он вынудил ее станцевать раздетой и избил. На рассвете мужчина заклеил подруге рот, привязал полотенцем к машине и несколько минут тащил по дороге. Путы порвались, и пленница сбежала.

В Москве мужчина избил жену не из ревности, а за невкусный ужин. Ему не понравились котлеты.