Ресторатор Антон Пинский разбил голову, врезавшись в столб в Москве

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По информации Telegram-канала Mash , инцидент произошел на улице Большая Якиманка. Переходя дорогу, Пинский отвлекся и ударился головой о препятствие. Он смог добраться до ближайшего ресторана и попросить о помощи.

Сотрудники скорой осмотрели ресторатора и поставили предварительный диагноз - состояние после обморока и открытая рана головы.

Ресторатор отказался от госпитализации и получил первую помощь на месте. Он рассказал корреспонденту «360», что чувствует себя нормально.

«Все в порядке, небольшая ссадина», - прокомментировал бизнесмен.

Ранее стало известно о том, что Тимати и Пинский выкупили 60 ресторанов у франчайзи-сети Domino’s Pizza, однако при этом они не покупали бренд и бизнес зарубежных владельцев сети пиццерий.