15 января 2024, 13:36

Ресторан загорелся в Улан-Удэ

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В Октябрьском районе Улан-Удэ 15 января произошел пожар. Загорелась крыша ресторана на улице Тулаева. Огонь распространился на площади 875 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Специалистов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отправили к зданию по улице Тулаева, 134б, днем 15 января.

По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания достигла 875 квадратных метров. В тушении задействовали 40 специалистов и 13 единиц техники.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара. На них видно, что огонь перешел с крыши трехэтажного ресторана «Бир Хаус» на облицовку внешних стен.

В Челябинске потушили пожар в здании техникума промышленности и городского хозяйства. На втором этаже загорелся утеплитель, сработала сигнализация.

Пожары МЧС РФ Бурятия
15 января 2024, 13:32
Детсадовец под Волгоградом остался без пальца из-за упавшего шкафа
РИА «Новости»
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Ребенок в детском саду в Новоаннинском районе Волгоградской области получил травму, в результате которой ему пришлось ампутировать фалангу пальца. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 9 января. Четырехлетний мальчик вместе с братом залез на шкаф во время отсутствия воспитателя в группе. Конструкция не выдержала и упала, а ребенок получил травму правой кисти.

Пострадавшего отвезли в больницу, где хирурги приняли решение об ампутации фаланги безымянного пальца правой руки.

Региональный Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ведомство установит все обстоятельства получения ребенком травмы и вынесет процессуальное решение.

В декабре ребенок в Ярославской области получил ожог ног в детском саду. При этом воспитатели свою вину в произошедшем отрицали.

Дети Детские сады Следственный комитет России
15 января 2024, 13:24
Рейс в Дубай пообещали выпустить из Пулково с опозданием на трое суток
Global Look Press
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Пассажиры рейса FZ 992A Санкт-Петербург — Дубай продолжают ждать вылета, но никаких гарантий пока никто не дает. Об этом в беседе с «360» рассказала одна из клиентов перевозчика Flydubai Юлия. По ее словам, людям заявили, что самолет сломался и его чинят.

В ситуации с задержкой рейса из Петербурга в Дубай уже начала разбираться Северо-Западная транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вылет рейса FZ 992A планировался 14 января в 00:30, но по техническим причинам его перенесли. В связи с этим в аэропорт Пулково направили сотрудника Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», - подчеркнули в СЗТП.

Юлия выразила надежду, что за тур им все-таки вернут деньги. С вопросом пара планирует разобраться, но пока на фоне стресса и недосыпа в ожидании вылета этим еще не занимались.

«Мы еще не начинали разбираться. Хотим, конечно, компенсировать. Но пока не думали об этом пока, не спали», - пояснила она.

«Сначала нам просто заявили о задержке рейса без объяснения причин, потом компания сказала, что поломка, самолет сломался. Вот он сломался, нас отправили в гостиницу, после нее мы приехали, сказали: самолет еще чинят, ждали-ждали. Перенос в два ночи, в четыре утра, потом в шесть утра», - поделилась Юлия.

В итоге самолет так и не починили, указала она, отметив, что пассажирам задержку объясняют именно этим. Как в действительности обстоят дела, никто не знает. С уверенностью сейчас можно говорить о том, что люди лишились отпуска, подчеркнула женщина. Она с мужем планировала его за полгода, за тур они отдали 160 тысяч рублей, а чтобы присмотреть за детьми пара специально попросила приехать бабушку дедушку из другого города.

Авиация Санкт-Петербург Дубай
15 января 2024, 13:16
Пожар произошел в здании техникума в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске в здании техникума промышленности и городского хозяйства, находящемся на улице Масленникова, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В техникуме 15 января сработала система оповещения о пожаре. По прибытии спасателей выяснилось, что на втором этаже здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Из здания эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. В результате возгорания никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

В ночь на 15 января в частном доме в городе Унеча Брянской области произошло возгорание , погибли три человека.

Пожары Челябинск
15 января 2024, 11:28
Один человек погиб в ДТП в Москве за неделю
РИА «Новости»
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За неделю с 8 по 14 января в Москве произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, всего в ДТП пострадали 119 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. Самыми распространенными видами аварий были столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

Кроме того, самым аварийным днем стала суббота, когда произошло 24 ДТП. Меньше всего дорожных происшествий зафиксировали в понедельник - 10.

Столичные инспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и быть бдительными на зимней дороге. Пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных для этого местах и сохранять внимательность при пересечении проезжей части.

Сегодня рано утром в Москве два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.

ДТП ГИБДД Дороги Москва

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