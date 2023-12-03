Ресторан загорелся на северо-востоке Москвы

По его данным, в Алексеевском районе на лице Космонавтов из кафе валит дым. Пламя охватило чердак здания и первый этаж. Собеседник «360» уточнил, что огонь может перекинуться на другое кафе, которое расположено совсем близко. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем.

Позже источник добавил, что спустя несколько минут пожар полностью локализовали. Предположительно, в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарным удалось спасти шесть человек. Их передали бригаде скорой помощи.