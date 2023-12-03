03 декабря 2023, 11:54

Ресторан загорелся на северо-востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северо-Восточном округе Москвы произошел пожар в здании общепита. На место выехали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, в Алексеевском районе на лице Космонавтов из кафе валит дым. Пламя охватило чердак здания и первый этаж. Собеседник «360» уточнил, что огонь может перекинуться на другое кафе, которое расположено совсем близко. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем.

Позже источник добавил, что спустя несколько минут пожар полностью локализовали. Предположительно, в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарным удалось спасти шесть человек. Их передали бригаде скорой помощи.

Пожары Москва 2023
03 декабря 2023, 12:52
Появилось видео с места пожара в кафе на северо-востоке Москвы
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Пожар в кафе в Алексеевском районе Москвы попал на видео. Кадры с места ЧП разместила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 3 декабря в Северо-Восточном округе столицы на улице Космонавтов загорелось кафе. На кадрах ролика видно, что пожар нанес большой ущерб заведению. Информации о пострадавших не поступало.

Точную причину возникновения огня установят, когда будут готовы результаты пожарно-технической экспертизы. Останкинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник «360» уточнил, что пламя охватило чердак кафе и первый этаж. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем. Позже спасателям удалось полностью локализовать пожар.

Накануне возгорание произошло в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. В полыхающей квартире оказались заблокированы дети.

Пожары Москва 2023
03 декабря 2023, 11:58
Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Петербурга и застрял в Новосибирске
РИА «Новости»
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Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска — вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.

Рейс U6-174 задержался на несколько часов, и авиакомпания не смогла доставить путешественников в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге к 11:20. После посадки на Урале самолет планировал вылететь в Петербург.

«Мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на „парковке“ для самолетов», - рассказала пассажирка Ольга.

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что рейс задержали из-за возможной неисправности. Специалисты провели техническую проверку авиалайнера, чтобы обеспечить пассажирам безопасный полет.

Ранее в Москве отменили или перенесли более 50 рейсов. Такое решение авиакомпании приняли из-за непогоды и сильного снегопада, который ухудшил видимость. Задержки вылетов произошли в двух аэропортах столицы.

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска - вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.

Санкт-Петербург Уральские авиалинии Самолеты
03 декабря 2023, 10:56
Леопард Мурка напала на хозяина и сбежала из вольера в Ставропольском крае
РИА «Новости»
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Семилетняя самка леопарда по кличке Мурка напала на своего хозяина и сбежала из вольера в Георгиевске в Ставропольском крае. Как написал Telegram-канал Baza, животное разгуливало по улицам, пока его не застрелили полицейские.

Семилетняя самка леопарда по кличке Мурка напала на своего хозяина и сбежала из вольера в Георгиевске в Ставропольском крае. Как написал Telegram-канал Baza , животное разгуливало по улицам, пока его не застрелили полицейские.

«Мурка напала на хозяина, выпрыгнула из вольера и отправилась гулять по окрестностям. Местные жители предпочли отказаться от встречи и остаться дома», - уточнили журналисты.

Один из полицейских нашел леопарда на дереве. Он несколько раз выстрелил в зверя, но не попал и лишь напугал хищника. Через время Мурку все же застрелили. О состоянии хозяина дикого животного пока нет информации.

Ранее в Подмосковье на хозяйку напала медведица Машка. Женщина и хищница прожили вместе 10 лет. Но в роковой день владелица плохо закрыла клетку, и Маша выбежала. Она выгнала женщину из дома, а та помчалась за помощью в ресторан. Медведицу пришлось застрелить.

Россия Животные Полиция
03 декабря 2023, 10:10
Крупный пожар в ресторане Архыза попал на видео
Пресс-служба МЧС
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В селе Архыз в Карачаево-Черкесии загорелся ресторан. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил две тысячи квадратных метров.

«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», - передали в ведомстве.

На месте происшествия работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах. По предварительным данным, пострадавших нет. Министерство опубликовало видео пожара, на записи видны огромные клубы дыма, поднимающиеся от горящего здания.

Ранее крупный пожар произошел на авторынке в Набережных Челнах. Площадь распространения огня достигла 6800 квадратных метров. Огнеборцы полностью потушили огонь только на следующий день после возгорания. Обошлось без пострадавших.

Пожары МЧС РФ

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