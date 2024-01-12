12 января 2024, 23:12

Ресторан True Cost загорелся на Большой Дмитровке в Москве

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Пожар разгорелся в подсобном помещении ресторана True Cost на Большой Дмитровке в центре Москвы. По информации источника «360», загорелась кухня на втором этаже.

Известно, что огонь охватил подсобное помещение на втором этаже трехэтажного здания, где расположены рестораны. Посетителей общественного заведения и сотрудников ресторана, всего 50 человек, вывели из здания до прибытия МЧС. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на двух этажах.

На место происшествия выехали пожарные расчеты и скорая помощь. По информации источника, открытое горение на площади 20 квадратных метров оперативно локализовали и ликвидировали.

Ранее пожар потушили в здании склада на Шмитовском проезде возле Москва-Сити. Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания в здании обрушились конструкции.

Пожары Скорая помощь Рестораны Москва
12 января 2024, 23:06
Пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Архангельска
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Следственный комитет на транспорте СК РФ начал расследование обстоятельств происшествия с самолетом в аэропорту Талаги Архангельска. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту выкатывания судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Вечером 12 января 2024 поступило сообщение, что в аэропорту Талаги города Архангельск воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 - Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», - рассказали в СК.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На борту самолета в момент посадки находилось 50 пассажиров и три члена экипажа, в результате ЧП никто не пострадал. Однако в расписание аэропорта пришлось внести коррективы, несколько рейсов задержали на вылет и посадку.

Ранее водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет на взлете в петербургском аэропорту Пулково. Администрация воздушной гавани информацию не подтвердила.

СК РФ Самолеты ВВП
12 января 2024, 23:01
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Город» в Москве из-за пожара на парковке
Pxhere
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Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра «Город» в Москве. Причиной стал загоревшийся на парковке автомобиль, сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Уточняется, что пожар вспыхнул в ТЦ на шоссе Энтузиастов. Других подробностей случившегося не приводится. Информации о пострадавших также не поступало.

Накануне четыре автомобиля загорелись в Нижнем Новгороде на Волжской набережной. По данным спасателей, две машины сгорели полностью, еще две получилось частично спасти. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС.

Вечером 12 января на улице Академика Комарова в Москве загорелась квартира. Пожар вспыхнул на первом этаже. В результате случившегося погибли четыре человека: трое детей и их отец. Еще двоих несовершеннолетних со второго этажа удалось спасти, их передали бригаде врачей.

Пожары Машины Москва
12 января 2024, 19:36
Появилось видео с места пожара в московской квартире, где погибли четыре человека
Телеканал «360»
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В квартире на улице Академика Комарова в Северо-Восточном округе Москвы вспыхнул пожар. Жертвами ЧП стали четыре человека. Кадры с места событий появились в распоряжении «360».

На ролике видно, что на место случившегося прибыли огнеборцы, следователи, бригада скорой помощи и полицейские. Из окна квартиры все еще идет дым.

В результате пожара погибли трое детей и их отец. Возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади 15 «квадратов». Со второго этажа удалось вызволить двоих детей, их передали медикам.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры , следователи и криминалисты СУ СК по Москве. По факту гибели четырех человек возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожары Дети Видео Москва
12 января 2024, 19:09
Москвич попытался вскрыть банкомат с восемью миллионами рублей
РИА «Новости»
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В центре Москвы правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, попытался взломать банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, полицейские в Тверском районе получили сигнал о сработавшей сигнализации в одной из кредитно-финансовых организаций на Лесной улице.

Приехав по адресу, они задержали 39-летнего мужчину за попытку вскрыть банкомат с более чем восемью миллионами рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемому удалось руками открыть внешнюю дверцу терминала, но сейф внутри него он не успел отпереть.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью о попытке кражи. Мужчину отправили в изолятор.

Ранее москвич украл 18 миллионов рублей у компании , в которой проработал примерно три года. Для маскировки он решил надеть женские вещи, но это не помогло.

Кражи Москва

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