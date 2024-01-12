Ресторан True Cost загорелся на Большой Дмитровке в Москве
Пожар разгорелся в подсобном помещении ресторана True Cost на Большой Дмитровке в центре Москвы. По информации источника «360», загорелась кухня на втором этаже.
Известно, что огонь охватил подсобное помещение на втором этаже трехэтажного здания, где расположены рестораны. Посетителей общественного заведения и сотрудников ресторана, всего 50 человек, вывели из здания до прибытия МЧС. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на двух этажах.
На место происшествия выехали пожарные расчеты и скорая помощь. По информации источника, открытое горение на площади 20 квадратных метров оперативно локализовали и ликвидировали.
Ранее пожар потушили в здании склада на Шмитовском проезде возле Москва-Сити. Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания в здании обрушились конструкции.