Ресторан True Cost загорелся на Большой Дмитровке в Москве

Известно, что огонь охватил подсобное помещение на втором этаже трехэтажного здания, где расположены рестораны. Посетителей общественного заведения и сотрудников ресторана, всего 50 человек, вывели из здания до прибытия МЧС. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на двух этажах.

На место происшествия выехали пожарные расчеты и скорая помощь. По информации источника, открытое горение на площади 20 квадратных метров оперативно локализовали и ликвидировали.

Ранее пожар потушили в здании склада на Шмитовском проезде возле Москва-Сити. Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания в здании обрушились конструкции.