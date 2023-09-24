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По его данным пожар произошел на 1-й Останкинской улице. По словам собеседника, дым валил с крыши здания общепита. Сотрудники сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные предположили, что очаг возгорания находится в вентиляционной камере.

Позже выяснилось, что загорелся жир, накопившийся в вытяжке. Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Возгорание полностью ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Ранее серьезный пожар случился на востоке Москвы в квартире девятиэтажки. Жильцы соседнего дома запечатлели полыхающее здание на видео. На кадрах видны вырывающиеся из окна языки пламени и поднимающийся черный густой дым. Во время ЧП в квартире никого не было. Пострадавших в результате пожара нет.