Ранее причиной проблемы «борщевого» назвали общую канализацию жилых домов и фирмы по производству супов. Забитый коллектор привел к тому, что подвалы и дворы буквально увязли в бульоне.





«Администрация все сделала под бдительным контролем Следственного комитета и прокуратуры. То есть трехмесячную проблему они решили за один день», - отметил он.

Как объяснил Сергей, потоп возник из-за «пересечения» ливневки и канализации. Возможно, где-то произошло обрушение, и воды смешались. Почему проявился такой цвет - неизвестно.

«Запах пропал, <…> вода из-под домов ушла», - порадовался мужчина.