19 июня 2024, 10:39

Рэпера задержали в Москве за избиение двух человек

РИА «Новости»
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Рэпера Михаила Калугина, известного под псевдонимом Молодой Калуга, задержали после избиения двух человек у ночного клуба в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, в ночь на 15 июня 26-летний музыкант повздорил с молодым человеком у входа в клуб «Вайб» на Бутырской улице. Конфликт быстро перерос в драку. За пострадавшего вступился другой мужчина, тогда рэпер избил и его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали Калугина.

Одному из пострадавших диагностировали ушибленную рану лица. Он написал на музыканта заявление.

Против Молодого Калуги возбудили дело по административной статье о мелком хулиганстве и отпустили из отдела. Однако сейчас полицеские проводят дополнительную проверку, и рэпера может попасть под уголовную статью.

Ранее рэпер Vacio уехал в США после получения повестки в военкомат. Музыкант прославился благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Драки Уголовное дело Полиция Избиения Москва
19 июня 2024, 10:05
Иностранец задул свечи и напал на прихожанку в храме на юго-западе Москвы
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Следователи задержали молодого иностранца, напавшего на прихожанку в храме на юго-западе Москвы. Помимо этого, мужчина потушил свечи в помещении церкви, сообщили в столичном СК.

В храм мужчина явился днем 18 июня. Он специально задул горящие перед иконами свечи, а затем применил насилие против одной из прихожанок.

Злоумышленника задержали. Им оказался 20-летний гражданин Таджикистана. Против него возбудили дело. Иностранца обвиняют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, подчеркнули в ведомстве.

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Зюзинским районным судом об аресте фигуранта дела.

СК РФ Москва
19 июня 2024, 09:37
Пожар в Азове после атаки БПЛА локализовали на 3200 «квадратах»
РИА «Новости»
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Пожар в резервуаре с нефтепродуктами в Азове локализовали рано утром 19 июня на площади 3200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Локализацию объявили в 05:30, уточнили в ведомстве. В тушении огня принимают участие 200 специалистов и 49 единиц техники.

Накануне для борьбы с огнем на место направили пожарный поезд , а также специалистов лаборатории Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», - указывали в пресс-службе.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что резервуары с нефтепродуктами в Азове загорелись после атаки беспилотников.

Пожары МЧС РФ
19 июня 2024, 06:50
В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа
Unsplash
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Ночью в Москве нетрезвый мужчина выпал из окна, несмотря на уговоры полиции слезть с подоконника. Он упал с высоты 24-го этажа, сообщил источник 360.ru.

Около 22 часов 18 июня в оконном проеме одной из квартир многоэтажки на Люблинской улице, 165 корпус 2 заметили мужчину и вызвали полицию. По словам очевидцев, он был пьян. Прибывшие на место сотрудники пытались вести переговоры, но москвич сорвался и упал на козырек второго этажа. К месту ЧП приехала бригада скорой помощи.

На улице Вертолетчиков в ЮВАО Москвы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota сбил девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте аварии из-за тяжелых травм.

Спасатели Москва
19 июня 2024, 03:38
«Никто не помог». Сестра унесенной в море девушки рассказала о случившемся в Сочи
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Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru», все произошло рано утром.

Она сообщила, что ее сестра ушла гулять на пляж вместе с двумя молодыми людьми. Во время прогулки ее резко накрыли волны, а затем ее несколько раз выносило на берег, однако никто из очевидцев не стал ей помогать. Спутник девушки отправился искать спасателей.

«Стояли люди и просто смотрели или снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло практически на берегу», - отметила собеседница издания.

По ее словам, в полиции отказались принимать заявление о пропаже девушки от ее друга. Сестра россиянки также сообщила, что та была на море впервые, поэтому «многого не понимала», что происходит.

Волна накрыла 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву во время прогулки по пляжу «Ривьера» в Сочи. Девушку ищут несколько дней. Кадры, на которых запечатлен момент происшествия, появились в Сети.

Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru» , все произошло рано утром.

Спасатели Сочи Полиция

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