Рэпера Платину задержали на концерте в Томске

На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали выступление и увели музыканта со сцены клуба Face за кулисы. Сегодня, 19 апреля, исполнитель отмечает свой день рождения.

Вопросы к Платине возникли после жалобы глава «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она обратилась в полицию с просьбой изучить тексты песен рэпера на наличие пропаганды наркотиков.

Некоторые посетители концерта предположили, что задержание могло быть постановочным.

Мизулина также пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника. Она уточнила, что артист рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. В ответ музыкант заявил, что глава «Лиги безопасного интернета» ориентировалась на публикации в фейковом канале, и спешно стал удалять публикации в своем блоге.