Рэпера Пашу Техника избили и ограбили в Москве

«Пашу где-то нашли на районе с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч [рублей], и телефон украден», - уточнила она.

По словам Карицкой, рэпера привели домой незнакомые ей молодой человек и девушка. У рэпера при себе не оказалось ни куртки, ни телефона, ни ключей от квартиры. На вопрос, где вещи артиста, незнакомцы ответили, что не знают.

«Трогать его и еще воровать - это уже переходит все берега. Куртка редкая, будет сложно продать… Ну и будем обращаться в полицию, по камерам, конечно, отследим», - написала она.

Карицкая добавила, что позже у сопровождавшего рэпера мужчины появилась другая версия произошедшего. Якобы артист дал ему поносить дорогую одежду. Позже девушка выложила скриншоты уведомлений, на которых ей написал предполагаемый вор и предложил забрать куртку возле дома.

Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила в полицию на рэпера Пашу Техника , потребовав проверить его деятельность. Музыканта заподозрили в пропаганде наркотиков.