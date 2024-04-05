Рэпер Toxi$ пойдет под суд за пропаганду наркотиков

В Мурине сосед сверху решил постучать в окно к мужчине снизу топором, спущенным на веревке. Конфликт между ними начался давно, причиной стала громкая музыка, рассказал «360» сосед снизу Денис.

«Где-то в 18:30 он пришел пьяный, начал долбить ко мне в дверь, кричал, ругался, угрожал, даже другие соседи стали выходить. Он через дверь кричал, глазок закрывал, я не стал открывать, не дай бог. Потом он ушел, и буквально через полчаса слышу какие-то стуки. Мне показалось, что это в окно. Потом еще раз… оказалось - топором. В течение часа, наверное, он постоянно бил в окно. С окном все хорошо - целое», - сообщил молодой человек.

По его словам, сосед полтора года жалуется на то, что в квартире Дениса громко играет музыка, но, как он утверждает, это происходит только днем. Однажды ругаться приходила жена соседа - Денис отметил, что «не увидел в ней адекватности».

Подруга Дениса вспомнила, что год назад, когда они отмечали дома день рождения, в дверь начали «долбить с диким грохотом».

«Мужчина сразу начал орать. Если бы он попросил сделать потише, мы бы сделали, но он прямо с матом, с криками начал и не хотел нас слышать. Потом немного успокоился и ушел. Все это было в восемь вечера», - поделилась девушка с «360».

По словам Дениса, когда музыку слушала его подруга, причем днем, сосед тоже стучал по батареям и сразу начинал кричать. Любопытно, что в глаза они друг друга никогда не видели В день происшествия с топором Денис, как он утверждает, слушал музыку только в наушниках, у него был «тихий вечер». Увидев, что происходит, он позвонил хозяину квартиры и вызвал полицию.

«Я написал заявление, они хотели к нему подняться, но у них тамбур закрыт, и к ним не попасть. И сегодня полиция хотела попасть туда, они мне звонили, но больше не отзванивались, поэтому не знаю, что в итоге произошло», - признался собеседник «360».

Он предоставил видео с места происшествия.