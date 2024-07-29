29 июля 2024, 21:23

Ремонтные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля

РИА «Новости»
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Восстановительные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер, по предварительной информации, могут завершить до 05:00 по московскому времени 30 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Восстановительные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер, по предварительной информации, могут завершить до 05:00 по московскому времени 30 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, хотелось бы завершить восстановительные работы уже сегодня, специалистам необходимо оценить максимальный объем работ, которые нужно будет провести.

«Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути, мы считаем, что для восстановления нужно, предварительно, [время] до 05:00», - сказал Бочаров.

Ранее МЧС России сообщило, что днем 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз», водитель которого выехал на железнодорожный переезд, грубо нарушив ПДД.

С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира. Спасатели извлекли людей из опрокинувшихся вагонов, оказав медицинскую помощь более 100 пострадавшим. Еще 55 человек, в числе которых оказались помощник машиниста, два проводника и водитель грузовика, были госпитализированы.

Спасатели Казань МЧС РФ Поезда
29 июля 2024, 21:20
Двух мертвых людей нашли в квартире в Москве по трупному запаху
РИА «Новости»
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Трупы двоих людей обнаружили в квартире на улице Академика Семенова в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В полицию поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из жилища. На место происшествия прибыли специалисты, они вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом.

В помещении оказались два мертвых человека. Подробности и причины смерти пока не раскрыты. Идет проверка.

Тела двух мертвых пенсионеров нашли в московской квартире на улице Введенского. Соседи пожаловались на резкий трупный запах, который доносился из жилища пожилых мужчины и женщины.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Смерть 32-летнего мужчины не носила криминальный характер.

Мужчины Полиция Москва Квартиры
29 июля 2024, 19:03
Спасатели достали всех пассажиров из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом
РИА «Новости»
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Работающие на месте столкновения поезда Казань — Адлер и КамАЗа на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Работающие на месте столкновения поезда Казань - Адлер и КамАЗа на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

После столкновения и падения семи из девяти сошедших с рельсов вагонов медицинскую помощь на месте оказали более 100 пострадавшим , еще 55 человек , включая помощника машиниста, двух проводников и водителя грузовика, забрали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в пункты временного размещения в Котельниковском районе доставили 339 человек. За ними приедут автобусы, которые заберут их на станцию Гремячая, куда прибудет резервный состав.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время на место приедут кран и тяжелая инженерная техника для поднятия части упавшего состава. После установки вагонов пассажирам помогут забрать вещи и доставят до станции, куда прибудет резервный поезд, на котором путешественники продолжат свой путь на курорт.

Спасатели ДТП МЧС РФ Поезда
29 июля 2024, 19:01
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в российский МИД
РИА «Новости»
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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку из-за действий сотрудника посольства, грубо нарушившего российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Как пояснили в МИД, один из сотрудников административно-технического персонала посольства Чехии попытался контрабандой ввезти в Россию сильнодействующие вещества.

Временному поверенному предложили снять с сотрудника иммунитет от российской уголовной юрисдикции, иначе тому предпишут покинуть страну.

В начале июля Чехия вызывала российского посла Александра Змеевского после падения обломков ракеты на детскую больницу в Киеве. Тогда в Праге выражали намерение передать в Москву некое послание.

В мае из Москвы выслали военного атташе Великобритании. Эту меру приняли в ответ на аналогичные действия Лондона.

Чехия Контрабанда Россия МИД РФ
29 июля 2024, 18:30
Состояние шоковое. Бочаров рассказал о пассажирах поезда Казань — Адлер
РИА «Новости»
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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области находятся в шоковом состоянии после аварии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он добавил, что с эвакуированными с места аварии сейчас работают специалисты, получившими ранения занимаются врачи Котельниковской центральной районной больницы.

«У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе», - привела слова Бочарова пресс-служба правительства региона.

Бочаров добавил, что пообщаться с пассажирами, кто не пострадал или получил незначительные травмы было важно, чтобы понять, готовы ли они ехать дальше в Адлер. От этого зависит дальнейшая работа перевозчика, в том числе по переноске багажа в новый состав.

В пресс-службе РЖД сообщили, что для желающих продолжить путешествие пассажиров из Волгограда выехал резервный поезд , который прибудет на станцию Гремячая. Туда из пунктов временного размещения пассажиров отвезут на автобусах.

Девять вагонов поезда Казань - Адлер сошли с рельсов на перегоне между станциями Гремячая и Котельниково в Волгоградской области после столкновения состава с КамАЗом. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал предупреждающие сигналы и выехал на пути.

Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим , в том числе помощнику машиниста, двум проводникам и водителю большегруза. Медицинскую помощь на месте получили более 100 человек.

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