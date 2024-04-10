«Ремонтировал машины». Сосед рассказал о вероятном подельнике террористов из «Крокуса»

«В нашем доме жили его родители, приличные были люди. Их сын занимался ремонтом машин, и я у него обслуживал свой автомобиль. Он часто здесь был», - отметил мужчина.

По его словам, вероятный пособник боевиков сейчас живет в Литве, причем переехал туда больше года назад. Родители съехали из этого района, когда купили квартиру в новостройке. После этого их никто не видел.

Разыскиваемый по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла» сбежал на автомобиле. Но покинуть Чехов он на ней не смог, так как заехал в придорожную траншею. Сейчас мужчину разыскивают в лесополосе.

О розыске вероятного пособника террористов сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В муниципалитете ввели план «Сирена».