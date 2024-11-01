01 ноября 2024, 06:36

Релейные шкафы загорелись на перегоне Казанского направления МЖД

РИА «Новости»
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Неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло утром в пятницу, 1 ноября. Загорелись релейные шкафы , расположенные между путями около двух километров от железнодорожной станции «Плющево». По данным источника, из-за происшествия встали две электрички.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, возгорание произошло около 05:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления.

«По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов», - уточнили в Telegram-канале компании.

На время ликвидации огня и восстановительных работ на участке поезда будут ездить со сниженной скоростью. Из-за этого с отклонением от графика идут составы Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

В МЖД уточнили, что делают все возможное для стабилизации графика движения поездов, и напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в работу железной дороги.

Дороги Работа Поезда
31 октября 2024, 18:15
Спасательные работы завершились на месте взрыва газа в Черкесске
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Аварийно-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате работ удалось спасти трех человек.

«Пострадали девять человек, к сожалению, пять из них погибли. После осмотра медиками три человека были отправлены на амбулаторное лечение», - добавили в пресс-службе.

С помощью техники и вручную специалисты разобрали разрушенные конструкции. Сотрудники МЧС помогут жильцам забрать необходимые вещи.

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей , пострадавшим - по 300 тысяч.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 15:47
Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей
Пресс-служба МЧС
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Мэрия Черкесска создала специальную комиссию, которая проведет экспертизу пострадавшего после взрыва газа дома и близлежащих зданий. Об этом в с воем Telegram-канале сообщил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

«Организован пункт временного размещения, где жители многоквартирного дома могут жить в нормальных условиях. Будет организован подвоз в школы и детские садики», - отметил он.

Темрезов также поручил выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 300 тысяч рублей.

На месте происшествия специалисты продолжают поисково-спасательные работы.

«Сил и средств достаточно. На месте проводятся все необходимые следственные мероприятия», - заверил глава республики.

Взрыв газа в одной из пятиэтажек произошел в Черкесске рано утром 31 октября, есть погибшие и пострадавшие. Следователи возбудили уголовное дело , в городе ввели режим ЧС. Местные жители отмечали, что взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, которая не пускала к себе сотрудников газовой службы.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 14:45
«Будет зависеть от сотрудников полиции». Юрист — о борьбе со сталкером-курьером в Казани
Unsplash
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Жительница Казани столкнулась со сталкингом и угрозами со стороны курьера, которому отказала в свидании, и обратилась за помощью к адвокату Аделю Хайдаршину. Что ждет горе-ухажера, рассказал сам юрист 360.ru.

Хайдаршин подтвердил, что вместе с доверительницей готовит документы для заявления в правоохранительные органы, но отметил, что на практике дела по таким заявлениям возбуждаются нечасто.

«Здесь самое главное, конечно, собрать хорошую доказательную базу, и многое будет зависеть от сотрудников полиции. Возможно, если это дело обретет какой-то резонанс, то, может быть, это как-то повлияет на сотрудников полиции», - добавил собеседник 360.ru.

Он заявил, что раньше в его практике таких дел не было.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил ввести двухступенчатую систему наказаний для сталкеров вплоть до судимости и постановки на учет.

Адвокаты Казань
31 октября 2024, 14:25
В Казани курьер начал сталкерить клиентку, отказавшую ему в свидании
Unsplash
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В Казани курьер в отместку за то, что клиентка отказала ему в свидании, начал ее сталкерить и даже создал поддельную страницу на сайте интим-услуг. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, жительница столицы Татарстана получила от курьера доставку из интернет-магазина. После этого она стала получать от него приглашения сходить на свидание, но ответила отказом и заблокировала.

Однако молодой человек на этом не успокоился и создал страницу на сайте интим-услуг, после чего анонимно прислал своей жертве скриншот. Девушка обратилась к адвокату, и вместе они добились удаления аккаунта. Кроме того, техподдержка интернет-магазина пообещала разобраться в ситуации. На сталкера хотят подать заявление в полицию.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил наказывать сталкеров не только штрафами, но и судимостью с постановкой на учет.

Казань Курьеры

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