Релейные шкафы загорелись на перегоне Казанского направления МЖД

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ЧП произошло утром в пятницу, 1 ноября. Загорелись релейные шкафы , расположенные между путями около двух километров от железнодорожной станции «Плющево». По данным источника, из-за происшествия встали две электрички.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, возгорание произошло около 05:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления.

«По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов», - уточнили в Telegram-канале компании.

На время ликвидации огня и восстановительных работ на участке поезда будут ездить со сниженной скоростью. Из-за этого с отклонением от графика идут составы Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

В МЖД уточнили, что делают все возможное для стабилизации графика движения поездов, и напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в работу железной дороги.