Рекламная вывеска пробила голову женщине на севере Москвы

По данным канала, все произошло на Маломосковской улице на севере Москвы. Несмотря на травму, пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы тела. Прибывшие на место врачи оказывают ей первую помощь.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 12 ноября, москвичей ждет дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В конце октября дерево рухнуло на автомобиль на западе Москвы. «Легковушка» получила повреждения, из людей никто не пострадал.

В октябре следователи возбудили уголовное дело из-за падения дерева на женщину в Даниловском районе Москвы. Ландшафтному дизайнеру участка вручили подписку о невыезде. Год назад из-за упавшего дерева случайная прохожая получила множественные переломы позвоночника, ребер и костей лица.