13 ноября 2023, 00:27

Рекламная вывеска пробила голову женщине на севере Москвы

РИА «Новости»
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Рекламная вывеска упала на 44-летнюю москвичку и пробила ей голову. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло на Маломосковской улице на севере Москвы. Несмотря на травму, пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы тела. Прибывшие на место врачи оказывают ей первую помощь.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 12 ноября, москвичей ждет дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В конце октября дерево рухнуло на автомобиль на западе Москвы. «Легковушка» получила повреждения, из людей никто не пострадал.

В октябре следователи возбудили уголовное дело из-за падения дерева на женщину в Даниловском районе Москвы. Ландшафтному дизайнеру участка вручили подписку о невыезде. Год назад из-за упавшего дерева случайная прохожая получила множественные переломы позвоночника, ребер и костей лица.

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12 ноября 2023, 23:45
Мать троих детей выпала с девятого этажа дома в Смоленске
Unsplash
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Тело женщины нашли рядом с многоэтажным домом во Втором Краснофлотском переулке в Смоленске. Она выпала с девятого этажа и погибла, сообщил местный портал Readovka.

По данным издания, у погибшей остались трое детей. Очевидцы написали в Сети, что в доме, где произошла трагедия, ранее между некими супругами произошел конфликт. Словесная перепалка происходила на улице под балконами.

В начале сентября двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже дома в Юго-Западном округе Москвы. Во время происшествия в квартире с ним были мать и отец. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Ранее в Москве 44-летний мужчина выпал из окна на шестом этаже. Он был на кухне вместе со своей сожительницей и увидел на карнизе у открытого окна котенка. Тогда мужчина решил спасти животное и резко двинулся к окну. К несчастью, москвич не смог удержаться и рухнул вниз. Врачи боролись за его жизнь два месяца, но он скончался.

Полиция
12 ноября 2023, 23:04
«Люди стали плакать». Пассажиры аварийно севшего в Челябинске Boeing рассказали о посадке
РИА «Новости»
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Летевший из Сочи в Челябинск Boeing авиакомпании «Победа» перед аварийной посадкой сделал шесть кругов над городом. При этом при заходе на второй пролет напуганные пассажиры начали рыдать, потому что командир экипажа ничего не сообщал. Об этом в беседе с изданием 74.Ru рассказали находившиеся на борту люди.

Всего на борту находились 189 пассажиров, в том числе девять детей, а также семь членов экипажа.

«Сначала два круга пролетели. Некоторые люди стали плакать. Командир корабля ничего не говорил. Потом после шестого круга сели. Резко тормознули при посадке. Жестко, но сел», - рассказал собеседник журналистов.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной подачи сигнала об аварийной посадки стала техническая неисправность с закрылками , которые так и не вышли. Ведомство начало проверку соблюдения экипажем правил о безопасности полетов.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах заявил, что для совершения аварийной посадки самолету необходимо сжечь топливо, чтобы избежать риска возгорания во время приземления. Посадка прошла на час позже запланированного расписанием.

По словам очевидцев, на взлетной посадке борт ожидала машина пожарных и бригада скорой помощи.

Самолеты Челябинск
12 ноября 2023, 21:27
Уголовное дело завели после суицида двух подростков в Томске
РИА «Новости»
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Прокуратура Томской области начала проверку после суицида двух учащихся одного из техникумов Томска. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Информации об этом появилась на сайте областной прокуратуры.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, 15-летнее девушка и 16-летний юноша совершили парное самоубийство. Последние минуты своей жизни подростки сняли на камеру телефона.

На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и исполняющий обязанности прокурора Советского района города Александр Давыденко. Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.

В октябре трех молодых людей признали виновными в доведении до самоубийства 19-летнего студента в Екатеринбурге. Юноша и две девушки долгое время унижали и мучили свою жертву: угрожали, прижигали руки сигаретами, устроили в его квартире поджог. Мучители заставили молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого студент совершил самоубийство на их глазах. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от девяти до 11 с половиной лет.

Уголовное дело Прокуратура РФ Следственный комитет России
12 ноября 2023, 20:48
Москвичи помогли задержать агрессивного безбилетника в метрополитене
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело против уроженца Средней Азии, который применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена. Задержать нарушителя помогли прохожие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, в столичном метро сотрудник подземки попытался остановить безбилетного пассажира, но тот в ответ применил насилие. В итоге безбилетника задержали прохожие.

«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - уточнили в СК.

В конце октября безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Жулебино» в Москве. Молодой человек не хотел оплачивать проезд и попытался «пристроиться» за другим пассажиром. Но проскочить не удалось - стеклянные створки уже закрывались. В результате против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Мигранты Метро Полиция Следственный комитет России

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