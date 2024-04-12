Река Урал под Оренбургом поднялась до рекордного уровня

Читайте нас в:

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра», - отметил специалист.

Днем 12 апреля в Оренбурге сработала система оповещения.

Региональное правительство сообщило, что уровень воды в Урале достиг 1147 сантиметров. Жителей Авиагородка, поселка Солнечный, Донгузской улицы и других районов призвали собрать документы, предметы первой необходимости, лекарства и выйти на улицу для эвакуации.

Глава города Сергей Салмин заявил, что вода поднялась на 40 сантиметров. Он предупредил, что в Оренбурге возникла крайне опасная паводковая ситуация.