05 мая 2024, 16:41

Река Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу

РИА «Новости»
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Вода в реке Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Подтопленной оказалась пойма рядом с деревней Пономарева и селом Новолыбаево.

«При этом ждали паводок с одной стороны, а топить стало с другой», - написал Моор.

Дорожные службы и спасатели оперативно укрепляют защитные сооружения, дома не пострадали. Дорогу, ведущую от Заводоуковска в населенные пункты Лыбаевской сельской администрации, тоже постарались защитить от перелива. Однако сильное течение смыло насыпи, поэтому некоторые участки можно переехать только на грузовиках.

Для обеспечения безопасности движения на дорогах выставили наряды ДПС. Угроза паводка сохраняется, предупредил Моор.

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия паводков в регионах. Подтопленными остаются 4206 жилых домов и 10 386 приусадебных участков.

Спасатели Паводки Дороги Реки
07 мая 2024, 06:12
Консьержка в Москве устроила самосожжение на рабочем месте
РИА «Новости»
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В многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел пожар в комнате консьержки. Женщина устроила акт самосожжения и попала в больницу, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы в 02:09 вызвали в 16-этажный дом по улице Менжинского, 32 корпус 3. Произошло возгорание в комнате консьержки, сама женщина не могла выйти из нее. В доме сработала автоматическая система дымоудаления.

Приехавшие на место спасатели не обнаружили внешних признаков возгорания, а когда вошли в подъезд, узнали его истинную причину. Консьержка из личных побуждений устроила акт самосожжения. Вызвали скорую помощь и передали пострадавшую медикам.

Кирпичный завод загорелся в Смоленске на улице Лавочкина. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. МЧС сообщило о частичном обрушении кровли.

Поджоги Пожары Москва
07 мая 2024, 05:54
Молодой тренер покончил с собой в Челябинской области
Freepik
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Тренер одной из детских спортивных школ покончил с собой в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», - рассказал источник.

Погибшему было 20 лет. При нем нашли предсмертную записку, но пока ее содержимое неизвестно.

Издание связалось с пресс-службой регионального СК по этому происшествию. Журналистам ответили, что уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть тренера не криминальная.

Ранее в Челябинске завершились поиски пропавшей в марте женщины. Ее нашли мертвой.

Урал Смертность Челябинская область Машины Магнитогорск Следственный комитет России
07 мая 2024, 01:36
Американец залез через окно в детскую библиотеку в Москве и стал раздеваться
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В Москве гражданин США проник в детскую библиотеку и начал раздеваться. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

В учреждение, расположенное на улице Народного Ополчения, иностранец пробрался через окно.

По информации издания, американец получил туристическую визу в Россию в 2021 году. В стране он имеет право находиться до декабря 2024 года.

Позже телеканал РЕН ТВ уточнил, что в детской библиотеке задержали некоего Уильяма Рассела Никума. В России он жил у знакомых преподавателей английского языка. Накануне происшествия он отправился в бар, где напился и поссорился со знакомыми, после чего уехал на такси. Потом он разбил окно в детском учреждении и пролез внутрь, где и уснул.

Никума привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве, арестовав на 10 дней. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме, уточнил телеканал.

США Туризм Полиция Москва
06 мая 2024, 23:23
Тело экс-главы совета директоров «Норникеля» нашли в Москве — СМИ
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Бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, предпринимателя обнаружила без сознания его жена. Прибывшие на место врачи констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называлась. С 2020 года Филипьев боролся с онкологическим заболеванием.

Филипьев занимал должность председателя правления «Росбанка», позднее - банка «Таврический». С 1998 по 1999 года он был главой совета директоров «Норникеля».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым бывшего мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина. По данным СМИ, его смерть не носила криминальный характер, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Банки Москва

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