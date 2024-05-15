«Ребята молодые, горячие». Тренер убитого в Миассе боксера рассказал о пострадавших

«Ребята такие пыльные, горячие. Может, с кем-то где-то поругались, молодые», - пояснил тренер.

Александр отметил, что Рудольф перестал у него тренироваться и после этого они общались довольно редко. Однако в Родительский день встретились с братьями на кладбище. После этого тренер уехал в Екатеринбург.

По словам Александра, Игнат звонил ему и просил снова тренировать их с братом, на что он ответил: «Приеду - поговорим». Однако поговорить уже не смогли, Игната убили в бытовой ссоре. Тренер добавил, что про угрозы в адрес боксеров он ничего не знает.

«Рудольф талантливый спортсмен был. В последнее время не тренировался», - отметил собеседник издания.

Перестрелка на стадионе произошла 14 мая в вечернее время. Один из участников конфликта открыл огонь , в результате которого Рудольф оказался на больничной койке, а Игнат скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».