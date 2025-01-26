26 января 2025, 14:50

Ребенок засунул руку в беговую дорожку в Москве и застрял

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Пятилетний ребенок засунул руку в тренажер для бега в московском детском центре. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на востоке столицы - на третьем этаже детского центра на Малой Семеновской улице.

«У ребенка застряла рука в беговой дорожке, оказывают помощь», - рассказал источник 360.ru.

Спасатели освободили руку ребенка. Его передали медикам. Несмотря на случившееся, он не пострадал.

«Помощь ребенку оказали, скорая его осмотрела, ребенок не пострадал», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за падения наледи с крыш пострадали четыре ребенка. Они получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В период с 8 по 14 января травмы из-за упавшего льда получили семь человек. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Дети Москва
26 января 2025, 15:20
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
Пресс-служба МВД
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Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск — Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По ее данным, рейсовый автобус «ПАЗ» следовал по маршруту Нефтекамск-Карманово. Причина ДТП пока неизвестна.

«В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники», - отметили в пресс-службе.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь.

Ранее в Турции 23 человека пострадали из-за ДТП с автобусом, который ехал на фестиваль в Измир. Микроавтобус с туристами опрокинулся на скользкой от дождя трассе. В результате аварии пострадали 23 человека, на место ДТП прибыли медики и полиция. Получивших травмы путешественников доставили в больницы. В посольстве России в Анкаре заявили, что россиян среди пострадавших не было.

Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск - Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Башкирия ДТП Автобусы
26 января 2025, 14:09
Жительница Кургана на иномарке насмерть сбила женщину на остановке
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Женщина за рулем иномарки не справилась в Кургане с управлением и врезалась в остановку, в результате погибла пешеход 1975 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Жительница Кургана на Volkswagen двигалась по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Она влетела в остановку «Имени Красного креста», где находилась пешеход. От полученных травм пострадавшая погибла месте ДТП.

«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

Очевидецица подтвердила 360.ru информацию об аварии.

«Я шла мимо после всего происходящего и увидела сломанную остановку, в которой была машина, а также накрытый труп бабушки», - рассказала она.

Ранее грузовик MAN и автомобиль Mercedes столкнулись в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека. Водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы и ребер. Его доставили в Коммунарку.

Курган МВД РФ ДТП
26 января 2025, 11:06
Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово из-за больного пассажира
Unsplash
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в аэропорт Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой», - уточнили в воздушной гавани.

Информация о состоянии пассажира не поступала.

Изначально вылет самолета был запланирован на 08:00 по местному времени. В итоге рейс отправился в 10:34, указано в онлайн-табло аэропорта.

Ранее самолет Стамбул - Москва экстренно сел в Астрахани из-за поломки. Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.

Уральские авиалинии Самолеты
26 января 2025, 10:29
Британца-матерщинника арестовали в центре Москвы
Unsplash
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Басманный суд Москвы отправил под арест на пять суток британца, который матерился в центре столицы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно судебным документам, приехавший в Россию в качестве туриста подданный Великобритании совершил мелкое хулиганство - нецензурно ругался посреди улицы. Мужчина не реагировал на замечания прохожих и матерился, демонстративно нарушая общественный порядок.

В суде турист свою вину отрицал: он объяснил, что гулял по городу с невестой и не совершал вменяемого ему хулиганства. Сторона защиты добавила, что иностранец даже не знает русского языка. Также адвокат подчеркнул, что «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».

Ранее пьяный американец разгромил в Москве чебуречную. Иностранец поссорился со своей спутницей, поддерживающей президента США Дональда Трампа, и устроил в заведении дебош.

Великобритания Суд Москва

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