Ребенок застрял в аттракционе в развлекательном центре «Zамания» на севере Москвы
Восьмилетний ребенок застрял в конструкции аттракциона в развлекательном центре «Zамания» в Москве. Об этом сообщил источник «360».
Помощь ребенку потребовалась в северной части города на Ходынском бульваре в ТЦ «Авиапарк». По информации источника, пострадавший начал задыхаться.
На место выехали спасательные и оперативные службы, а также психологи. Сейчас мальчика осматривают врачи скорой помощи.
Ранее в городском округе Реутов падение на эскалаторе в торговом центре «Шоколад» закончилось для четырехлетней девочки серьезной операцией. Рука ребенка застряла между движущихся ступеней, в итоге девочке ампутировали три пальца.