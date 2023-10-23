Ребенок задохнулся из-за колпачка от фломастера под Саратовом

По предварительным данным, ребенок играл в своем доме и случайно проглотил колпачок от фломастера. Когда посторонний предмет попал в дыхательные пути, мальчик стал задыхаться.

«Родственники сразу же доставили ребенка в медицинское учреждение, однако по прибытии он уже не подавал признаков жизни, медикам оставалось констатировать его смерть», - отметили в ведомстве.

По факту смерти мальчика следователи назначили проверку. Правоохранители дадут оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего.

Накануне в Хабаровском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок. По данным СК, дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.