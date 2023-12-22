22 декабря 2023, 01:35

Ребенок взорвал петарду и остался без пальцев

Freepik
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Девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды в Кабардино-Балкарии. Следователи возбудили уголовное дело о продаже небезопасной пиротехники. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следователей, опасную петарду ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района.

«При использовании приобретенных петард одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев», - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, петарды были неисправны, а продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье продавцу грозит до шести лет лишения свободы.

В четверг, 21 декабря, врачи Мытищинской больницы провели операцию молодому человеку, пострадавшему от взрыва петарды. У врачей было всего несколько часов, чтобы сохранить кисть 20-летнему пациент у. Операция прошла успешно.

Дети Больницы Следственный комитет России
22 декабря 2023, 01:18
Двое взрослых и трое детей погибли при ДТП в Ростовской области
РИА «Новости»
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo столкнулась с грузовиком MAN. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в четверг, 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком.

В результате аварии на месте погибли водитель легкового автомобиля, пассажир 1991 года рождения и двое несовершеннолетних пассажиров: 2013 и 2015 годов рождения. Еще одну пассажирку 2009 года рождения доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Во вторник, 19 декабря, похожая авария произошла на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе Курганской области. Легковой автомобиль Reno Logan выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру Sitrak. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.

ДТП Машины
21 декабря 2023, 23:18
Силовики ворвались в клуб Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов ворвались в клуб Mutabor после откровенной вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики сорвали начало второй части мероприятия, устроенной для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-кода оставили все тот же - максимальное оголение тела.

По информации канала, в заведение никого не пускают, вечеринка фактически сорвана.

Правоохранители приступили к просмотру камер видеонаблюдения. Предположительно, ищут доказательства пропаганды ЛГБТ* среди посетителей клуба.

Толпа фанатов Ивлеевой собралась у клуба. Там же дежурит скорая помощь, но неизвестно, зачем вызвали бригаду медиков.

Ранее Ксения Собчак оправдалась за участие в скандальной «голой» вечеринке у блогера Насти Ивлеевой. Телеведущая отреагировала на критику, заявив, что каждый вправе сам решать, в каких мероприятиях и в каком виде участвовать. Собчак добавила, что мир несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом кто-то веселится и пьет шампанское.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

ЛГБТ Полиция Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 22:36
«Ушли в истерике». Дед Мороз сорвался с 24 этажа на детском празднике в Челябинске
Unsplash
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Детский праздник в Челябинске закончился несчастным случаем. Промышленный альпинист хотел эффектно спуститься к детям из окна многоэтажки, но сорвался и разбился насмерть. Очевидцы рассказали «360», как это произошло.

Во дворе дома на улице Лесопарковой в Челябинске жильцы устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься Дедушка Мороз. Но что-то пошло не так, и 25-летний промышленный альпинист в костюме зимнего волшебника сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки. В результате падения мужчина погиб.

«Был праздник. У меня муж с сыном там были. Много там свидетелей было и детей в том числе. Сейчас никто ничего не знает, почему он сорвался. У нас в доме окна моют альпинисты - и ни разу ни одного ЧП», - рассказала одна из жительниц дома.

По словам другого очевидца, большинство детей не поняли, что случилось.

«Мой сын не понял ничего. У кого-то поняли - в истерике ушли. Все родители, естественно, в шоке», - рассказал он.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, на месте работают следователи.

В мае 2023 года промышленный альпинист упал с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек. Это спасло ему жизнь.

Челябинск Дед Мороз
21 декабря 2023, 21:52
Число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17
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Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.

Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один - средней степени тяжести.

На месте стрельбы еще работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи, уточнило издание.

Выяснилось, что стрелок был студентом философского факультета , ему было 24 года. Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки.

Нападавшего ликвидировали , расследование продолжается.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет.

Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.

Чехия Стрельба Оружие

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