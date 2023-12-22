Ребенок взорвал петарду и остался без пальцев

По данным следователей, опасную петарду ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района.

«При использовании приобретенных петард одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев», - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, петарды были неисправны, а продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье продавцу грозит до шести лет лишения свободы.

В четверг, 21 декабря, врачи Мытищинской больницы провели операцию молодому человеку, пострадавшему от взрыва петарды. У врачей было всего несколько часов, чтобы сохранить кисть 20-летнему пациент у. Операция прошла успешно.