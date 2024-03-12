12 марта 2024, 01:31

Ребенок выстрелил в свою мать из винтовки в Калининградской области

РИА «Новости»
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Младшеклассник выстрелил в свою мать из пневматической винтовки. ЧП произошло в музее оружия Гурьевского района Калининградской области. Об этом сообщила полиция региона в своем Telegram-канале.

По информации полицейских, восьмилетний мальчик остался без присмотра на выставке оружия. Он зашел в подсобку и нашел там пневматическую винтовку одного из сотрудников музея. Ребенок взял в руки оружие и случайно выстрелил в сторону матери.

«Женщина была направлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали пневмострельное ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение», - сообщили в МВД.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка, оперативники опросили очевидцев и сотрудников музея.

На прошлой неделе 52-летний москвич решил напугать мать, выстрелив в себя из пневматического пистолета.

Дети Стрельба Музеи Женщины Оружие Полиция
11 марта 2024, 22:29
Пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс на 23 Февраля
Freepik
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Школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео в Первоуральске в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.

Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.

Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.

Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.

Дети Видео Школьники Секс
11 марта 2024, 22:17
Тело мужчины нашли в ущелье на Кавказе
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Спасатели нашли тело мужчины в Домбай-Ульген на Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По сообщению ведомства, мужчина занимался внетрассовым катанием на горе Мусса-Ачитара. Вечером в воскресенье он не вернулся в гостиницу, и его знакомая обратилась к спасателям.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева несколько раз обследовали склоны. Мужчина катался вне трассы и погиб. Обнаружить его удалось не сразу», - сообщили в МЧС.

Спасатели спустили тело мужчины на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок.

В феврале группа российских лыжников попала под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг у склонов Конгдури в Индии. В поисково-спасательной операции участвовали патрульные и военные с использованием вертолетов. В результате один из россиян погиб, шестерых удалось спасти.

Спасатели МЧС РФ Россия Мужчины
11 марта 2024, 21:43
Двигатель взорвался у летевшего из Москвы самолета
РИА «Новости»
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Самолет из Москвы не долетел до Касабланки почти 350 километров, вынужденно приземлившись в аэропорту марокканского города Танжер. Предварительно, у борта взорвался правый двигатель, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром 11 марта в 07:43. По словам очевидцев, во время полета раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого лайнер сильно накренился на правый бок.

Через некоторое время пилот смог выровнять борт, но принял решение сесть в Танжере. После экстренной посадки пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Специалисты проведут технический осмотр самолета и определят точные причины ЧП.

Ранее самолет, совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале. Одному из пассажиров резко стало плохо из-за высокого давления.

Сочи Самолеты Москва

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