Ребенок выстрелил в свою мать из винтовки в Калининградской области

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По информации полицейских, восьмилетний мальчик остался без присмотра на выставке оружия. Он зашел в подсобку и нашел там пневматическую винтовку одного из сотрудников музея. Ребенок взял в руки оружие и случайно выстрелил в сторону матери.

«Женщина была направлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали пневмострельное ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение», - сообщили в МВД.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка, оперативники опросили очевидцев и сотрудников музея.

На прошлой неделе 52-летний москвич решил напугать мать, выстрелив в себя из пневматического пистолета.