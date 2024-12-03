Ребенок выпал с сиденья подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе

В ведомстве подчеркнули, что упавший ребенок прокатился по склону несколько десятков метров. Для оказания помощи пострадавшему сотрудники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Кемеровские следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ТАСС со ссылкой на руководителя горнолыжного курорта Алексея Стоянова сообщил, что медицинская помощь упавшему ребенку не понадобилась. Он добавил, что канатная дорога продолжила свою работу. По его словам, обслуживающая подъемник компания «Каскад» направила в прокуратуру и Следственный комитет данные о случившемся.

В начале апреля в турецкой провинции Анталья в горное ущелье упала кабинка фуникулера с пассажирами. Один человек погиб, семеро получили ранения. Из-за срыва кабинки движение по канатной дороге остановили. Более 180 пассажиров оказались заблокированы на несколько часов, пока их не эвакуировали спасатели.