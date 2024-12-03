03 декабря 2024, 13:31

Ребенок выпал с сиденья подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе

РИА «Новости»
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Ехавший на подъемнике к вершине холма ребенок выпал из кресла на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, предварительной причиной стало преждевременное раскрытие защитной рамы сидения.

В ведомстве подчеркнули, что упавший ребенок прокатился по склону несколько десятков метров. Для оказания помощи пострадавшему сотрудники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Кемеровские следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ТАСС со ссылкой на руководителя горнолыжного курорта Алексея Стоянова сообщил, что медицинская помощь упавшему ребенку не понадобилась. Он добавил, что канатная дорога продолжила свою работу. По его словам, обслуживающая подъемник компания «Каскад» направила в прокуратуру и Следственный комитет данные о случившемся.

В начале апреля в турецкой провинции Анталья в горное ущелье упала кабинка фуникулера с пассажирами. Один человек погиб, семеро получили ранения. Из-за срыва кабинки движение по канатной дороге остановили. Более 180 пассажиров оказались заблокированы на несколько часов, пока их не эвакуировали спасатели.

Дети Россия Следственный комитет России
03 декабря 2024, 11:21
Между Швецией и Финляндией снова повредило телекоммуникационный кабель
Global Look Press
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Утром во вторник стало известно о новом разрыве телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По информации источника издания, речь идет о повреждении интернет-кабеля. Обрыв случился ночью 3 декабря на территории Финляндии.

В середине ноября также стало известно о разрыве кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море, что привело к прерыванию коммуникационных соединений. Оперативные службы заявляли, что причиной стала умышленная диверсия.

Этот кабель эксплуатировали с 2016 года. Его длина - 1200 км, инфраструктура проходила рядом с российским экспортным газопроводом «Северный поток».

Немецкие СМИ сообщали, что подозреваемым в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море стал капитан китайского судна Yi Peng 3 с гражданством России.

Финляндия Швеция
03 декабря 2024, 11:16
Семерым посетителям «экс-Мутабора» дали по 15 суток за хулиганство
РИА «Новости»
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Семеро посетителей скандального клуба Arma (бывший «Мутабор») получили по 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщил Лефортовский районный суд, все семеро арестованных публично матерились и тем самым выражали неуважение к обществу.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» , задержали их после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ*.

Клуб получил известность после «голой» вечеринки, организованной в конце 2023 года блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей большой общественный резонанс.

На следующий день в «Мутабор» пришли силовики с обысками. После этого он сменил название на Arma , чтобы больше не ассоциироваться со скандалом.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Суд Скандалы ЛГБТ Аресты
03 декабря 2024, 09:34
Появились кадры с места ДТП с автобусом и 16 авто на Ленинградском проспекте в Москве
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Утром 3 декабря массовая авария с участием автобуса и 16 легковых автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП.

На фото можно увидеть, как одна из легковушек буквально вошла передней частью в капот другой машины. Сзади них стоит рейсовый автобус.

На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

ДТП Москва
03 декабря 2024, 09:06
Пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Бестужевых в Москве
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул утром 3 декабря в одной из квартир в 12-этажном доме на улице Бестужевых в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло в трешке на восьмом этаже. Огонь успел охватить три квадратных метра. Огонь уже потушили. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 27 ноября, двухэтажное общежитие загорелось в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров и перешло на кровлю. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и открытом горении из двух окон.

Пожары Москва Квартиры

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