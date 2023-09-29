Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве
Ребенок выпал из окна четвертого этажа квартиры на Енисейской улице. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, к месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.
Подробностей о состоянии ребенка не поступало. Причины произошедшего уточняются.
Ранее двухлетний мальчик погиб , выпав из окна высотки на юго-западе столицы. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
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