06 ноября 2024, 22:22

Ребенок впал в кому после бассейна в Сургуте

РИА «Новости»
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В Сургуте 13-летний мальчик впал в кому после занятия в бассейне. Он нырнул по заданию инструктора, но так и не поднялся на поверхность. Об этом сообщил источник «Известий».

Ребенок занимался в секции оздоровительного плавания больше трех лет. Занятия проходили хорошо, кроме последнего, которое было 5 ноября. Мальчики отрабатывали погружение под воду с задержкой дыхания. Вынырнули все, кроме одного.

Ребенка вытащили из бассейна и вызвали скорую помощь. Врачи ввели его в искусственную кому.

Похожий случай произошел в Свердловской области. Девятилетний мальчик пришел в бассейн без родителей в компании друзей. Он заплыл на глубину и утонул. Другие посетители заметили его не сразу, ребенок провел под водой около четырех минут. Из двух дежуривших в тот день спасателей один вышел, а другой отвлекся. Пострадавший оказался в реанимации.

ХМАО Дети
06 ноября 2024, 20:51
Стала известна причина схода 22 вагонов с рельсов в Башкирии
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Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии после детонации взрывного устройства. Силовики задержали подозреваемого в диверсии, сообщил Telegram-канал Baza.

«Бомбу заложили на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество», - отметили в публикации.

Личность подозреваемого в подрыве установили через два дня. Им оказался 31-летний уроженец Ставропольского края. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о диверсии.

ЧП произошло в Башкирии в ночь на 3 ноября. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, обошлось без пострадавших. На расписание поездов происшествие не повлияло. Сотрудники ведомства инициировали проверку.

Уголовное дело Башкирия Мужчины Поезда
06 ноября 2024, 18:35
Угрозы коллекторов жительнице Химок стали поводом для проверки
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В Химках полицейские установят обстоятельства повреждения входной двери в квартиру одной из местных жительниц. Женщина пожаловалась на неизвестных, которые угрожали ей физической расправой, сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

По предварительным данным, в подъезде одного из многоэтажных домов, расположенных на Союзной улице, неизвестные повредили обшивку двери, а также угрожали заявительнице жестокой расправой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские разыскивают правонарушителей.

В комментарии 360.ru женщина рассказала, что из-за просрочки по кредиту ее жизнь превратилась в настоящий ад. Коллекторы стали требовать уплаты долга, пообещав перерезать горло и убить детей.

В конце октября входную дверь в квартиру должницы порезали и залили замки герметиком.

Неизвестные расписали стены нецензурными надписями с требованиями погасить кредит. Жительница Химок обратилась за помощью в полицию.

Дети Химки Кредиты Полиция Коллекторы
06 ноября 2024, 17:04
В уральской больнице начали проверку после массового увольнения медиков
Unsplash
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Минздрав Свердловской области организовал внеплановую проверку Первоуральской городской больницы, из которой уволились более 100 медиков. Об этом сообщило региональное издание E1.ru.

К проверке привлекли 14 профильных специалистов во главе с первым заместителем министра. Она продлится по 25 ноября.

При этом главный врач самой больницы заявил, что кадровая ситуация находится под контролем, сотрудники увольняются не одномоментно, на их место успевают принимать новых, а обеспеченность врачебными кадрами и медперсоналом находится на уровне других учреждений региона. Также он сообщил, что активно привлекает новых врачей и медсестер, в частности, из учебных заведений.

Бывший сотрудник больницы ранее рассказал 360.ru , что новый замглавврача понизил зарплаты, а после поставил невыполнимые требования по ежемесячной выручке. Врачи клиники написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину.

Урал Больницы Минздрав Свердловская область Зарплаты
06 ноября 2024, 14:03
«Приклеили мою личную информацию». Жительница Химок пожаловалась на угрозы от коллекторов
Телеканал «360»
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Жительнице Химок Надежде начали угрожать коллекторы. Ей сломали почтовый ящик, разрисовали дверь и несколько раз звонили, пообещав перерезать горло и убить детей. Подробности женщина рассказала 360.ru.

«Ночью 29-го [октября], где-то с четырех до пяти утра, они порезали дверь, забрызгали баллончиком, сломали все почтовые ящики и приклеили мою личную информацию сбоку двери с паспортными данными, фотографией и другими», - поделилась она.

Звонки прекратились лишь после того, как жительница Химок обратилась за помощью в полицию. Факт обращения подтвердил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Надежда рассказала, что у нее три задолженности по суду, ее счета заблокированы. Женщина допустила, что ее признают неплатежеспособной, поскольку на иждивении у нее двое детей.

По данным местного паблика «Типичные Химки» , женщина взяла кредит под 292% годовых.

В октябре депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что закредитованность россиян достигла рекордных уровней.

Химки Кредиты Коллекторы

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