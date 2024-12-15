15 декабря 2024, 12:02

Ребенок в Петербурге попал в реанимацию из-за препарата от шизофрении

РИА «Новости»
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Четырехлетний ребенок в Санкт-Петербурге оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, средство лежало в квартире без присмотра взрослых. Малыш нашел и принял его.

Ребенка экстренно доставили в реанимацию, сейчас его состояние оценивают как очень тяжелое.

В начале года 14-летний подросток в Новороссийске попал в больницу с жалобами на боли. Медики прооперировали экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

Кроме того, врачи Детской областной клинической больницы во Владимире спасли 16-летнего парня, который сунул цепочку магнитных шариков к себе в уретру. Зачем подросток использовал инородные предметы в своем теле не по назначению, в ОДКБ объяснять не стали.

Дети Больницы
15 декабря 2024, 12:15
Обиженная тюменка похитила у приятеля почти полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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В селе Аромашево Тюменской области женщина украла из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей. Как выяснилось позже, она обворовала приятеля, который не дождался ее и уехал с другим знакомым в магазин, оставив деньги в машине.

«Компания распивала спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший вместе со знакомым и подозреваемой решили поехать в магазин за добавкой», - сообщили УМВД Тюменской области.

Не дождавшись женщину, мужчины уехали. Подозреваемая проникла в салон незапертого автомобиля и украла из бардачка 450 тысяч рублей.

Подозреваемую поймали, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что московская уборщица несколько месяцев подряд воровала из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения. Сотрудники правоохранительных возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали, она признала свою вину. Суд назначил женщине штраф.

Женщины Магазины Мужчины Машины Деньги
15 декабря 2024, 09:50
В промзоне на севере Москвы загорелись ангары
Телеканал «360»
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На территории промышленного объекта на севере Москвы загорелись несколько ангаров. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Двухъярусные бытовки <…>. Шесть бытовок горят», - рассказал он.

По его данным, ЧП произошло на Ленинградском шоссе, неподалеку от дома 236. Рядом с бытовками находится пристройка. Очевидец подтвердил 360.ru, что горящие строения расположены рядом с автомобильной парковкой.

«Горит какой-то склад, рядом с парковкой, где паркуются за деньги жители ЖК», - уточнил он.

На полученных 360.ru кадрах видно, что на территории промзоны пылает огонь, от которого поднимается густой черный дым.

Пожары Москва
15 декабря 2024, 01:53
Жесткое столкновение двух микроавтобусов под Краснодаром попало на видео
Пресс-служба МВД
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Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись на трассе в Кореновске Краснодарского края. Видео с места происшествия разместил официальный Telegram-канал местного управления МВД.

Как уточнили в полиции, авария произошла на трассе М4 «Дон» по направлению в сторону Краснодара. Предварительно, безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства не выдержал 59-летний водитель микроавтобуса Renault. Он врезался в микроавтобус марки Iveco. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее иномарка насмерть сбила мальчика в Новой Москве. Водитель была пьяна.

ДТП Краснодарский край
14 декабря 2024, 19:42
Один человек пострадал при пожаре в Гольянове
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Спасатели вывели одного пострадавшего из горящего дома на Камчатской улице в Гольянове. об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул на кухне одной из квартир в девятиэтажке. О ЧП в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть к очагу возгорания.

Огонь успел охватить восемь «квадратов», горели вещи и мебель. Пламя быстро ликвидировали.

Ранее в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, огонь распространился на площади два квадратных метра.

Спасатели Пожары МЧС РФ Квартиры

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