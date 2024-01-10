10 января 2024, 02:06

Ребенок в Перми захлебнулся в бане во время корпоратива отца

Freepik
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В Перми возбудили уголовное дело после смерти ребенка в бассейне банного комплекса 29 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой СК.

Ребенок пришел вместе с отцом в заведение, где у главы семейства был новогодний корпоратив. Когда взрослые были заняты праздничными приготовлениями, ребенок захлебнулся в бассейне.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - заявили агентству в ведомстве.

Ранее 12-летний ребенок в Свердловской области утонул в бассейне из-за застрявшей руки в сливном отверстии. Это случилось во время группового занятия. Очевидцы заметили, что ребенок долго не может вынырнуть и стали звать на помощь.

Освободить руку пострадавшего получилось после выключения установки для фильтрации. В то время несовершеннолетний уже был без сознания. Инструктор пыталась реанимировать мальчика, но это не дало результатов.

Уголовное дело Дети Пермь
10 января 2024, 00:42
Полиция Петербурга начала проверку драки между охранником и посетителем в ТЦ
Unsplash
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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку драки между посетителем и сотрудником магазина в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. Обе стороны конфликта подали друг на друга заявления.

Сотрудники Росгвардии выехали в ТЦ после сообщения о драке и доставили в отделение полиции участвовавшего в конфликте 34-летнего мужчину. Разобравшись в ситуации, правоохранители приняли его заявление на сотрудника магазина, однако вскоре он сам подал встречное обвинение. В МВД пообещали провести всестороннюю проверку.

О произошедшей драке сообщила жена пострадавшего посетителя магазина. По ее словам, конфликт завязался из-за несоответствия ценников и реальной стоимости товаров. После споров покупатель попросил женщину на кассе вызвать администратора, но она отказалась и обратилась за помощью к охранникам, которые избили мужчину на эскалаторе торгового центра после его выхода из магазина.

В свою очередь, представители управляющей ТЦ компании «Адамант» заявили «Фонтанке» , что охрана комплекса сработала в соответствии с протоколом и вызвала наряд полиции.

Драки Санкт-Петербург Магазины Полиция
10 января 2024, 00:30
Российская туристка пропала в Турции
РИА «Новости»
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Туристка из российского города Кирова пропала в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что 40-летняя путешественница 4 января вышла из своего номера в гостинице и пропала. В страну она прилетела 31 декабря. По словам сотрудников отеля, женщина отправилась в горы. В понедельник, 8 января, ее ждали в российской столице, однако в назначенный срок она не прилетела.

Работники гостиницы осмотрели ее номер накануне. В комнате остались личные вещи и паспорт туристки. Также на месте лежало много лекарственных препаратов.

На данный момент турецкие полицейские ищут женщину. Родители путешественницы также обратились в российские правоохранительные органы.

Ранее многодетная туристка из Петербурга пропала в Египте во время группового дайвинг-сафари. По версии спасателей, женщина могла слишком глубоко погрузиться и потерять ориентацию.

Турция Туризм Отели Женщины Россия
10 января 2024, 00:00
Появилось видео нападения на 6-летнюю девочку в московском магазине
Телеканал «360»
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Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения на шестилетнюю девочку в магазине «Мясновъ» в Москве. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео видно, как мужчина схватил ребенка за горло со словами «шею сверну». Родители девочки моментально отреагировали и оттолкнули злоумышленника от дочери. Ребенок от испуга заплакал, а взрослые потребовали вызвать сотрудников полиции.

По данным Следственного комитета столицы, нападение произошло 6 января около 17:00. Подозреваемым в покушении на убийство девочки оказался уроженец Киргизии. Во время допроса он признал свою вину и раскаялся, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Отец девочки в беседе с «360» рассказал, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии - вероятно, он был пьян. Ребенок получил психологическую травму, подчеркнул папа потерпевшей.

Дети Видео Магазины Москва
09 января 2024, 23:07
Семимесячная девочка умерла в поезде по пути из Москвы в Омск
Pixabay
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Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита, когда семья возвращалась из столицы домой в Омск. По информации Telegram-канала Baza, ребенок заразился ОРВИ вместе с мамой и братьями.

Во время поездки матери и трем ее детям стало плохо, поднялась температура. К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали бригаду скорой помощи, однако они не смогли спасти семимесячного ребенка, который к тому времени потерял сознание. Мать и двое мальчиков госпитализировали в городскую больницу Кунгура.

Поезд остановили в Екатеринбурге и продезинфицировали вагоны. Полиция проводит проверку по факту смерти ребенка.

В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг - мальчика подбрасывали в воздух во время игры. Точную причину гибели ребенка назовут после гистологической и ситуационной экспертиз.

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва - Чита, когда семья возвращалась из столицы домой в Омск. По информации Telegram-канала Baza , ребенок заразился ОРВИ вместе с мамой и братьями.

Дети Больницы Поезда Полиция

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