Ребенок в Бурятии отравился парацетамолом

Главный врач Закаменской ЦРБ Эрдынеев Константин Цыренович уточнил, что обследование показало серьезные изменения в работе печени - орган полностью разрушался на глазах. По словам медика, спасти жизнь ребенку можно только с помощью трансплантации печени.

После срочной консультации с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова ребенка решили перевести в федеральный медцентр.

Эрдынеев объяснил, что при максимальной дозировке в 140 миллиграммов на килограмм веса ребенку на протяжении двух дней давали около 200 миллиграммов на килограмм.