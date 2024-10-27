Ребенок упал в плохо закрытый канализационный люк в Челябинской области

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В СМИ и соцсетях сообщили, что 24 октября несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец во дворе многоквартирного дома. Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонтных работ полностью люк не закрыли. Ребенку помогли родители.

Бастрыкин получил руководителю регионального СУ СК России Алексею Колбасину провести процессуальную проверку, а после ее завершения доложить о результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в Центре.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц липецкой ИК № 2, откуда сбежали шесть заключенных.