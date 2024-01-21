21 января 2024, 21:59

Ребенок умер в утробе матери в челябинском роддоме

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщило издание 74.ru.

Девушка приехала в роддом 3 января на 41-й неделе беременности. На осмотре КТГ показало хорошее сердцебиение ребенка. После этого беременную отправили ждать схватки.

Спустя три дня ей сделали повторное КТГ, которое показало семь баллов, что является признаками гипоксии. На следующий день ребенок стал слабо шевелиться, о чем девушка сообщила дежурному врачу. Однако тот не предпринял никаких действий.

В итоге беременной сделали УЗИ только 9 января, после которого стало известно, что у ребенка остановилось сердце. В этот же день родилась мертвая девочка.

Родители пока не получили заключение о причине смерти дочери. Предварительной причиной им назвали гипоксию. По данным «Московского комсомольца» , в СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Омске. Мертвый младенец лежал в пакете.

Дети Роддома Беременность Врачи Челябинск
21 января 2024, 21:15
Автомобиль насмерть сбил человека на остановке юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Смертельное ДТП произошло на Перовской улице в Нижегородском районе Москвы. В результате аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Об этом рассказал источник «360» в правоохранительных органах.

По его словам, водитель Reno Logan не справился с управлением, и автомобиль влетел в фонарный столб в районе дома № 10 на Перовской улице. В машине оказались заблокированы два человека - их удалось вытащить. Одного госпитализировали.

В 30 метрах от ДТП полицейские обнаружили труп человека. Предварительно, его сбила потерявшая управление машина.

Дептранс Москвы подтвердил, что на Перовском шоссе легковой автомобиль въехал в столб, сбив человека на остановке городского транспорта.

Накануне массовое ДТП произошло в столице. Пять машин столкнулись на Брестско-Калужском перегоне. Автомобили перекрыли две полосы, практически парализовав движение. В результате аварии легкие травмы получил один человек. От госпитализации пострадавший отказался.

ДТП Машины Водители Дептранс Москвы Москва
21 января 2024, 20:54
Убиравший снег трактор обстреляли в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На севере Санкт-Петербурга в ночь на 21 января неизвестный выстрелил в трактор, который вывели для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию обратился мастер автоколонны спецтранспорта. Мужчина уточнил, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный расстрелял трактор.

За рулем снегоуборочной техники находился 41-летний водитель. Выстрелы из пневматического оружия пришлись в окно тракторной двери.

«В результате происшествия в тракторе разбито стекло, сам водитель отделался легким испугом», - подчеркнули в МВД.

Полиция подняла вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Несколькими днями ранее в Приморье школьники пытались ограбить автовокзал. Они убежали, когда поняли, что в здании ведется видеонаблюдение.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Водители Полиция
21 января 2024, 19:48
Появилось видео атаки дрона на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области появилось в Сети. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

«Судя по кадрам, это был БПЛА самолетного типа», - уточнили в сообщении.

Работу предприятия пришлось приостановить из-за пожара на угольном терминале. Всех его сотрудников оперативно эвакуировали, среди них пострадавших нет. Для ликвидации случившегося создали оперативный штаб.

Возгорание на угольном терминале в Усть-Луге произошло в ночь на 21 января. В «Новатэк» заявили, что предварительной причиной пожара стало внешнее воздействие. Перед возгоранием на терминале прозвучали взрывы.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что возгорание на терминале локализовали. По данным издания «Страна.ua» , СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге.

Пожары Ленинградская область Взрывы Видео
21 января 2024, 19:31
Семейная пара не выжила при крушении Falcon 10 в Афганистане
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Семейная пара из России, находившаяся на борту рухнувшего частного самолета Falcon 10 в Афганистане, не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, один из выживших позвонил в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс, и сообщил о гибели двух россиян. Четыре члена экипажа получили различные травмы, но остались в живых.

На частном борту, следовавшем из Паттайи в Москву, находились супруги из Волгодонска. Бизнесмен с женой отдыхал в Таиланде, но супруга заболела. Поэтому перевозку женщины на родину организовали бортом частного самолета, писал Shot.

По данным Росавиации, место крушения самолета Falcon 10 обнаружили в Афганистане. Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал минувшим вечером в воздушном пространстве Афганистана. О крушении самолета стало известно 21 января.

Афганистан Катастрофы Самолеты Россия

Новости по теме